عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة المنصورة تحصل علي تمويل 4 مشروعات في تميز الطاقة الممول من ال USAID

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصل فريق العمل بكلية الهندسة  في مشروع تميز الطاقة المشترك بين جامعات أريزونا والمنصورة وعين شمس وأسوان الممول من USAID علي دعم لعدد أربعة مشروعات ومشروع بالإشتراك مع جامعة عين شمس  ويتكون المشروع الأول من " نظام مستقل ومدمج للإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه العذبة في المناطق النائية " للباحث دكتور محمد رجب بقسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المنصورة

بقيمة تمويل: 160000 دولار.

ويهدف المشروع إلى تطوير جهاز متكامل يتكون من الخلايا الكهروضوئية منخفضة التركيز مدمجة بنظام تحلية حراري لتوفير الكهرباء والمياه العذبة للمناطق المعزولة.
ويكون أحد الابتكارات الرئيسية المهمه هو استبدال الجزء الخلفي من الألواح الكهروضوئية منخفضة التركيز بقناة تغذية عالية التوصيل الحراري مما سيؤدي الي استبدالنا لهذه الطبقة تؤدي الي إنشاء وحدة جديدة نسميها وسيؤدى الاتصال الحراري المباشر إلى تمكين الحرارة الزائدة المتولدة في LCPV لتسخين المياه المغذية لعملية التحلية الحرارية لإنتاج مياه صالحة للشرب.

ويتناول المشروع الثاني
تحسين كفاءة الخلايا الفوتوفولتية عن طريق تبريد الألواح الشمسية باستخدام هيدروجين ماص للمياه من الغلاف الجوي للباحث دكتور محمد سامح قسم هندسة القوى الميكانيكية  بهندسة المنصورة
بتمويل قدرة 102000 دولار.

النظام المقترح يستخدم هيدروجيل فعال مطور حديثًا لامتصاص بخار الماء من درجة الحرارة المحيطة أثناء الليل. وبعد ذلك استخدام الماء الممتص لتبديد الحرارة الزائدة من اللوحة الشمسية الخلفية مما يؤدي إلى تبخر المياه المخزنة خلال اليوم. حيث يصنع الهيدروجيل ودراسة خواصه. بعد ذلك،
سيتم تطوير نموذج رقمي والتحقق من صحته لمحاكاة العملية برمتها. سيُستخدم النموذج بعد ذلك في دراسة بارامترية لتحديد أفضل ظروف التشغيل والتصميم للنظام. بعد ذلك، سيتم إنشاء منصة اختبار بمساعدة الشريك الصناعي بناءً على النتائج العددية. سيتم استخدام جهاز الاختبار للتحقق من أداء النظام في ظل ظروف تشغيل واقعية.

ويتناول المشروع الثالث: 
نظام ضوئي جديد لضخ المياه يعتمد على محركات المعاوقة المغناطيسية المتغيرة والمكثفات الفائقة
للباحث  الدكتور محمد رزق – قسم الهندسة الكهربية  هندسة المنصورة

بقيمة التمويل: 54800 دولار.

يهدف هذا الاقتراح إلى تطوير نظام ضخ مياه يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمساعدة في التغلب على مشاكل نقص المياه في مصر. الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي: تطوير نظام ضخ مياه فعال من حيث التكلفة، تخفيف العبء الاقتصادي على المزارعين و تخفيف العبء على شبكة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة، وخفض التكلفة السنوية لاستهلاك الكهرباء لقطاعات المجتمع المصري. تقليل الاعتماد على الأنهار كمصدر رئيسي للمياه عن طريق استخدام الموارد المائية المتاحة مثل المياه الجوفية أو مياه البحر بعد التحلية. المساعدة في زيادة مساحة الزراعة في مصر عن طريق زراعة الصحراء باستخدام المياه الجوفية. تقليل البصمة الكربونية لمصر، دعم خارطة طريق الطاقة في مصر 2035، تحسين الاقتصاد المصري.

ويتضمن المشروع الرابع كيفية تطوير موائع نانوية لتحسن كفاءة الثلاجات المنزلية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي
للباحث محمد محمود عوض – قسم هندسة القوى الميكانيكية– هندسة المنصورة

بقيمة تمويل: 51200 دولار.

يهدف هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة من الثلاجات المنزلية بنسب تتراوح من 20٪ الى 25٪، حيث سيتناول المشروع استخدام زيوت التشحيم النانوية  الهجينة لتحسين أداء الثلاجات المنزلية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مما سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك السنوي للطاقة في مصر بمقدار 300 مليون كيلوواط ساعة كل عام. بمساعدة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن اختيار أفضل مزيج من الجسيمات النانوية ومواد التشحيم ثم التحقق من صحتها معمليا. في سياق هذا المشروع، سنبدأ بتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية ونختار الأنسب منها للعثور على أفضل تركيبات زيوت التشحيم النانوية، ومن ثم نعمل على تطوير وتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات المتاحة من الدراسات المنشورة سابقًا، وتجربة تركيبات مختلفة من زيوت التشحيم النانوية لتحقيق أفضل أداء وأخيراً التحقق من صحة نتائج النموذج من خلال القياسات المعملية على الثلاجات المنزلية.

ويتناول المشروع الخامس:

تحسين إنتاج الطاقة المتجددة من عملية الهضم المشترك للنفايات والحمأة بناءً على آفاق الاقتصاد الحيوي

الباحث المشارك: الدكتور/ محمد إبراهيم العلم – قسم هندسة الأشغال العامة – هندسة المنصورة

لقيمة تمويل: 142476 دولار مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة المنصورة.

يهدف المشروع الى تطوير نظام معالجة بيولوجية (هضم لاهوائي) مشترك لكلا من حمأة الصرف الصحي والمخلفات الزراعية في وجود خلية كهربية ذات جهد منخفض وغشاء للتبادل الأيوني يعمل على استخلاص غاز الهيدروجين مما يعمل على انتاج كثيف ونقي للهيدروجين يمكن استغلاله كمصدر للطاقة النظيفة ومن جهة أخرى يتم التخلص من المخلفات الزراعية ذات قابلية التحلل البيولوجي المنخفضة والتي كان يتم التخلص منها عن طريق الحرق المكشوف وينتج عنها مشاكل بيئية وصحية جسيمة. علاوة على ذلك يمكن استخدام مخلفات الهضم اللاهوائي كمصدر للأسمدة العضوية مما يمثل ميزة اقتصادية وبيئية أخرى.

هندسة القوي الميكانيكية جامعة المنصورة كلية الهندسة مياه صالحة للشرب معة عين شمس مشروع تميز عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية : الانتهاء من انشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة

ترشيحاتنا

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ