بالمايوه.. مى حلمي تقود "جيت سكي" وسط البحر

تقضي المذيعة مي حلمي إجازتها الصيفية في مدينة العلمين الجديدة، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا من عطلتها.

ظهرت مي حلمي بإطلالة صيفية جذابة وهي تقود الـ«جيت سكي» وصورة أخرى علي شاطئ البحر بفستان جرئ ومجسم باللون الفوشيا، نالت إعجاب متابعيها.

وتعد الإعلامية مي حلمي من أبرز نجمات الاعلام الرياضي أناقة وأنوثة، لتمتعها بذوق رفيع وقوام ممشوق ورقة لا تشبه الكثيرات، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.