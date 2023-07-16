عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمايوه.. مى حلمي تقود "جيت سكي" وسط البحر

مى حلمي
مى حلمي

تقضي المذيعة مي حلمي إجازتها الصيفية في  مدينة العلمين الجديدة، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورًا من عطلتها.

ظهرت مي حلمي بإطلالة صيفية جذابة وهي تقود الـ«جيت سكي» وصورة أخرى علي شاطئ البحر بفستان جرئ ومجسم باللون الفوشيا، نالت إعجاب متابعيها.

وتعد الإعلامية مي حلمي من أبرز نجمات الاعلام الرياضي أناقة وأنوثة، لتمتعها بذوق رفيع وقوام ممشوق ورقة لا تشبه الكثيرات، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢٢٠٦١١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢٢٠٦١١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥١٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥١٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٥١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٥١
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠١٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠١٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٢١٥٠٠٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية

أسعار الذهب في الإمارات بختام اليوم الأحد

العلبة بـ دولارين..تقلبات شديدة في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بأمزجة المصريين

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ