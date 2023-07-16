نظمه حزب حماه وطن.. تفاصيل حفل الزفاف الجماعي بشمال سيناء

كشف المهندس هيثم رحمي، أمين عام حزب حماه الوطن بشمال سيناء تفاصيل حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه الحزب، مؤكدا أن الحزب منذ 3 أشهر هو يدرس الحالات لاختيار الأكثر احتياجا وتنظيم هذا اليوم من أجل إسعاد أهالي شمال سيناء.

وقال هيثم رحمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور، عبر فضائية etc والمذاع مساء اليوم الأحد، إن المسؤولين في الحزب بذلوا مجهود لتنظيم الفرح بالشكل الذي ظهر عليه.

نتمنى اننا منكونش قصرنا مع شبابنا وأهلنا

و نوه هيثم رحمي، إلى أنه هناك العديد من الفنانين قاموا بإحياء الحفل، منهم الفنان عبدالباسط حمودة، وعمر كمال، محمد نور، وبعض فناني العريش، والتراث السيناوي والمزمار والخيل وبعض الطقوس البدوية، قائلا: نتمنى اننا منكونش قصرنا مع شبابنا وأهلنا.

و أشار، إلى أن حزب حماه الوطن اطلق المبادرة المجتمعية ضمن المبادرات التي ينظمها الحزب من أكثر من ثلاث سنوات.