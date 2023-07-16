عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نظمه حزب حماه وطن.. تفاصيل حفل الزفاف الجماعي بشمال سيناء

هيثم رحمي
هيثم رحمي

كشف المهندس هيثم رحمي، أمين عام حزب حماه الوطن بشمال سيناء تفاصيل حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه الحزب، مؤكدا أن الحزب منذ 3 أشهر هو يدرس الحالات لاختيار الأكثر احتياجا وتنظيم هذا اليوم من أجل إسعاد أهالي شمال سيناء.

وقال هيثم رحمي،  في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور، عبر فضائية etc  والمذاع مساء اليوم الأحد، إن المسؤولين في الحزب بذلوا مجهود لتنظيم الفرح بالشكل الذي ظهر عليه.

 نتمنى اننا منكونش قصرنا مع شبابنا وأهلنا

و نوه هيثم رحمي، إلى أنه هناك العديد من الفنانين قاموا بإحياء الحفل، منهم الفنان عبدالباسط حمودة، وعمر كمال، محمد نور،  وبعض فناني العريش،  والتراث السيناوي والمزمار والخيل وبعض الطقوس البدوية، قائلا: نتمنى اننا منكونش قصرنا مع شبابنا وأهلنا.

و أشار، إلى أن حزب حماه الوطن اطلق المبادرة المجتمعية ضمن المبادرات التي ينظمها الحزب من أكثر من ثلاث سنوات.

حزب حماة الوطن حفل الزفاف الجماعي أهالى شمال سيناء عبدالباسط حموده عمر كمال رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية

أسعار الذهب في الإمارات بختام اليوم الأحد

العلبة بـ دولارين..تقلبات شديدة في سوق السجائر.. والحكومة تتوعد المتاجرين بأمزجة المصريين

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ