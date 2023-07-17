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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 : مشاكل مالية

برج الجدي اليوم
برج الجدي اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

على الرغم من الجدول الزمني المزدحم ، ستنجز جميع المهام المعينة، حل مشاكل الحياة العاطفية، توجد مشاكل مالية في حياتك، يمكن أن تكون القضايا الصحية مصدر قلق.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

هذا الأسبوع حاسم من حيث الصحة حيث قد يصاب بعض سكان الجدي بمضاعفات طبية، قد يشتكي كبار السن من آلام الصدر ومشاكل التنفس بالإضافة إلى مشاكل الهضم، ابتعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

ستكون هناك بعض المشكلات البسيطة في العلاقة الرومانسية هذا الأسبوع، تحتاج إلى الابتعاد عن الحجج وصدامات الأنا لتجنب التحديات غير الضرورية، سيسعد مواليد الجدي العازبون بمعرفة أن فرص العثور على حب جديد عالية، سيدخل شخص جديد حياتك في النصف الأول من الأسبوع.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

ستشهد حياتك المهنية العديد من التحديات هذا الأسبوع، قد يتآمر زميل في العمل ضدك ولكن انضباطك والتزامك سينجحان في التغلب على المشكلة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تتلقى مستحقات معلقة وسيتم أيضًا الموافقة على قرض مصرفي، سيحقق بعض التجار أرباحًا جيدة هذا الأسبوع. 

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