شكله كده من زمان..عمرو أديب يكشف حقيقة تساقط أحجار من الهرم المنحني

علق الإعلامي عمرو أديب، على حقيقة سقوط أجزاء من أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو، قائلا: برنامج الحكاية وجه بعثة أثرية إلى الهرم للتأكد من الأقاويل المنتشرة".

وأضاف " أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"،:" "ده مش الهرم الأكبر ولا الأصغر ولا المتوسط ولا هرم زوسر المدرج، بل هو أحد الأهرامات المتواجدة لدينا"، متابعا:" الهرم متواجد بنفس الشكل منذ قديم الأزل، ولذلك هو يعرف بـ الهرم المنحنى".

واسترسل: "أطالب الناس بأن يتريثوا قبل نقل الأخبار والشائعات..عايزين نتريث قبل اللطم والبكائيات اللي بنعملها ونقعد نقول يا عيني يا هرم".