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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحقيقة المؤلمة.. كارثة تهدد دول الغرب بسبب حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الدول الغربية استنفدت مخزونها من الأسلحة، وقد يستغرق الأمر سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقالت الوكالة الأمريكية، “فكر في الواقع المذهل المتمثل في أن الولايات المتحدة مجبرة على شراء ذخيرة مدفعية تقليدية من كوريا الجنوبية من أجل إمداد الأوكرانيين”.

وأضافت: “على خلفية التقارير عن استنفاد مخزون الأسلحة واستحالة تجديدها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو قدرة الصناعة الغربية على مواصلة الدعم العسكري للقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وأوضحت أن “شركة BAE Systems البريطانية، أعلنت مؤخرًا أن الأمر سيستغرق 30 شهرًا على الأقل لاستئناف إنتاج مدافع هاوتزر وقذائف 155 ملم للجيش الأوكراني”.

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وأشارت إلي أن شركة “ريمنتال” الألمانية تحتاج إلى حوالي عام لإصلاح الدبابات وتحديثها.

وقالت: “هذا النقص في الأسلحة والقذائف يفسر نية الولايات المتحدة لنقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا”.

أوكرانيا الولايات المتحدة الغرب

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