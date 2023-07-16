عضو بالكونجرس الأمريكي يكشف أسباب فشل هجوم أوكرانيا المضاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن أوكرانيا لا تملك الأسلحة اللازمة لهجوم مضاد ناجح.

وصرح مايكل ماكول، اليوم الأحد، خلال تصريحات لشبكة "CBS News"، أن الأوكرانيين لا يمتلكون الأسلحة اللازمة للإنتصار في هجومها المضاد.

وأشار إلى أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تسلم أوكرانيا قبل عام الأسلحة التي يتم تسليمها الآن.

وأضاف ماكول أيضا، "أوكرانيا لا تمتلك طائرات إف-16 المقاتلة، كما أن تدريب الطياريين الأوكرانيين علي تلك الطائرات لم يبدأ حتي الآن، بالإضاف إلي أنه لم يتم اتخاذ قرار حتي الآن بشأن توريد صواريخ ATACMS العملياتية والتكتيكية إلى كييف".

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن الأوكرانيين بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لضرب المستودعات، و محطات الطاقة، وخطوط الإمداد اللوجيستي، ولكنهم لا يمتلكونها".