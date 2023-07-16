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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تشن أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول البحري بالقرم

صدى البلد

شنت أوكرانيا أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول البحري الذي تم ضمه لشبه جزيرة القرم منذ شهرين.

تم التقاط مقطع فيديو في اللحظة التي هاجمت فيها طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي سطحية المدينة في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو ، على بعد 100 ياردة من إحداث فوضى عارمة.

تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم ، بينما قصفت 10 طائرات بدون طيار بشكل منفصل المدينة ، مقر أسطول بوتين في البحر الأسود.

زعمت روسيا أنها صدت الهجمات ، حيث قيل إن طائرتين بدون طيار أطلقتا من السماء ، وخمسة أسقطت بسبب التشويش في الحرب الإلكترونية.

يتمتع ميناء سيفاستوبول المائي الدافئ بأهمية إستراتيجية كنقطة انطلاق لوصول روسيا إلى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

ذكرت التقارير أن هناك ما لا يقل عن ثلاث طائرات بدون طيار أخرى وأن الهجوم استمر من الساعة الواحدة صباحًا حتى الثامنة صباحًا.

استهدفت طائرتان بدون طيار محطة طاقة ومنشآت مضادة للطائرات في بالاكلافا.

وبحسب ما ورد دمرت الطائرات بدون طيار بنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من طاقم سفينة حربية راسية في سيفاستوبول.

قال ميخائيل رازوفاييف ، حاكم سيفاستوبول وحليف بوتين: 'لم تتضرر أي أشياء ، سواء في المدينة أو في منطقة المياه'.

وأضاف أنه كانت هناك أكثر من عشر هجمات بطائرات بدون طيار.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا على الهجوم على سيفاستوبول.

كما لوحظت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المدينة في نهاية أبريل.

وقال رازوفوجاييف في ذلك الوقت إن الأسطول نجح في صد هجوم الطائرات بدون طيار.

وادعى أن طائرة بدون طيار واردة تم 'القضاء عليها من قبل قوات الدفاع المضادة للغواصات / التخريب' بينما 'انفجرت طائرة أخرى من تلقاء نفسها'.

ونفت المصادر الروسية بعد ذلك حدوث أي ضرر لأسطول فلاديمير بوتين في البحر الأسود أو أي منشآت.

سيفاستوبول ، إلى جانب بقية شبه جزيرة القرم ، زُعم أن روسيا ضمتها في عام 2014 ، لكنها معترف بها دوليًا كجزء من أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أفيد أن جو بايدن يفكر الآن في توفير صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا بعد قراره المثير للجدل بإرسال ذخائر عنقودية.

كانت الإدارة حذرة من إرسال نظام الصواريخ التكتيكية للجيش كييف (ATACMS) لأن مداها يقل قليلاً عن 200 ميل.

هذا يعني أنه يمكن استخدامها لضرب روسيا وشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

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