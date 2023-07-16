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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح هامة من رئيس مكتب التنسيق لكتابة الرغبات.. وتحذير من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية

وجه السيد عطا الله، رئيس مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن كتابة الرغبات. 

وأضاف “عطا الله"، خلال حواره مع الإعلامي  محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الطالب يجلس مع أسرته ويكتب الرغبات ويتوجه إلى الموظف المسئول يكتب له تلك الرغبات ويحصل على إيصال بالرغبات التي كتبها، علشان لو نسي كلية من حقه يعدلها في الفترة المسموح بها".

كما أشار رئيس مكتب التنسيق، إلى أنه في فترة كتابة الرغبات تنتشر الكيانات الوهمية قائلًا: "هناك كيانات وهمية تخدع الطلاب وأنها ستمنحهم شهادة، وفي النهاية هم يضحكون على الطلاب".

وتابع: "أنا كطالب لكي أتأكد من أن الكلية أو المعهد معترف به أم لا أدخل على موقع وزارة التعليم العالي والموجود عليه هو الشرعي وما دون ذلك كيان وهمي".


واستكمل: "هناك ما يقرب من 350 كيانًا وهميًا حتى الآن" مشيرًا إلى أن الدولة موفرة 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و10 جامعات أهلية وفروع جامعات دولية ولدينا 175 معهدا خاصا و24 معهدا حكوميا سنتين، موجهًا رسالة للطلاب: "ليه سايب الحاجة الكويسة ورايح للحاجة اللي مش كويسة".

إلغاء التوزيع الإقليمي

ونوه، إلى أن التنسيق لا يخضع لأي قواعد، وتم إلغاء التوزيع الإقليمي، وأصبح يخضع الطالب للتوزيع الجغرافي.

وأوضح، أن طلبة الدبلومات الفنية، لهم اختبار قدرات خاص بهم ، وكذلك الشهادات المعادلة أيضا، لأن نتائج الدول العربية لا تظهر مرة واحدة.

ولفت، إلى أنه  يتم إعلان موعد اختبار القدرات للشهادات العربية والأجنبية، أما الدبلومات الفنية، يعلن تنسيقها بعد نتيجة الدور الثاني، وتكون مرحلة واحدة، لأن عدد طلبة الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق في الجامعات لا يكون كبيرًا، ولهم نسبة 10% من المقاعد داخل الكليات الحكومية، وترتفع النسبة قليلا بالنسبة للمعاهد الخاصة.

وأشار، إلى أن المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعات تنتظر نتيجة الدور الثاني، موضحًا أن الطالب الذي أجل يرشح لكلية وفقًا لمجموعه، مردفا: "لو مجموعه  جايب طب بيدخله".

نصائح لطلبة الثانوية العامة قبل تسجيل الرغبات

وناشد رئيس مكتب التنسيق،  الطلبة بعدم التسرع في تسجيل الرغبات، وأن يكتب الطالب كل كليات الإعلام إذا رغب في الإعلام، أو كل كليات الطب إذا رغب في الطب، حتى لا يضيع فرصته، لأن التنسيق عرض وطلب.

وأشار، إلى وجود معامل تنسيق في كل الجامعات، بها أناس مدربون على مساعدة الطالب، في تسجيل رغباته.

ووجه نصيحة للأهل، بعدم الضغط على الطالب للالتحاق بكلية لا يحبها، مردفا: "اتركوا الطالب يختار ما يريده".

التنسيق طلاب الثانوية العامة كتابة الرغبات التوزيع الإقليمي طلبة الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات

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