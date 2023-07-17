خبير علاقات دولية: أفريقيا دائما في وجدان القيادة السياسية المصرية.. فيديو

تحدث الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي بكينيا.

وقال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قارة أفريقيا دائما في وجدان القيادة السياسية المصرية"، لافتا : "مصر تسعى دائما إلى إحداث تكامل أفريقي من خلال سياقة دبلوماسية".

وأضاف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية،: "مصر تعمل على إيجاد حل للقضايا التي تتعرض لها القارة السمراء من خلال رؤية استراتيجية تتمثل في بناء وترسيخ أسس التعاون المشترك بين القارة الأفريقية".

