أستاذ مناخ: كلمة السيسي بقمة "نيباد" تضمنت الأهداف التنموية لأفريقيا

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "نيباد"، التي عقدت اليوم الأحد في العاصمة الكينية نيروبي، كانت شاملة وتتضمن أهدافا كثيرة خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من حق أفريقيا تحقيق أهداف تنموية لشعبها ومنها الاقتصاد الأخضر الذي يحتاج تمويلا كبيرا من هذه الدول ونقل التكنولوجيا الحديثة لها.

الدول المجاورة

ولفت إلى أن مصر نموذج لدول أفريقية في تحقيق أهدافها، ولكن يجب على الدول المجاورة المساعدة في تحقيق الأهداف التنموية، وخصوصا أن الموقع الجغرافي لأفريقيا يتطلب بنية تحتية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، من فيضانات بمناطق، وتصحر بمناطق أخرى، وشدة الحرارة بالعديد من الدول، وذلك يتطلب تمويلا دوليا.

وأضاف أن الدول الساحلية والمدن الساحلية بقارة أفريقيا تحتاج بنية تحتية لاستيعاب أمطار غزيرة وتحويل النمو الاقتصادي والمساهمة في التمويل الدولي لقارة أفريقيا، لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، التي تحدث بسببها وفيات عديدة، وحتى المناطق المتصحرة تحتاج إلى تحلية مياه من البحار الكبيرة.



