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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 يوليو .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

يستعد الفنان إيهاب توفيق ، لاحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، يوم ٢٢ يوليو الجاري.

 

نشر ايهاب توفيق بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب حساب إيهاب توفيق: “استعد لقضاء ليلة رائعة مع النجم إيهاب توفيق يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري 2023”.

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يذكر أن شارك الفنان ايهاب توفيق في فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"،عن نفي إحيائه لحفل غنائي يوم وفاة صديقه المطرب علاء عبد الخالق.

وقال ايهاب توفيق في الفيديو:"بعمل الفيديو علشان أنفي الخبر اللي نزل، من بعد وفاة أخويا وصديقي علاء عبد الخالق، إنه بعد ماقمنا بمراسم الدفن، إني توجهت لعمل حفلة في الساحل الشمالي بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدا والصور اللي بعض المواقع الكاذبة اللي نزلتها، من حفلة يوم 30 /6  وأرجو منهم إنهم يشيلوا الخبر ده تماما، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءات القانونية اللي تردلي حقي، الخبر الكاذب اللي شاركوا في انتشاره عني.

وكتب ايهاب توفيق:"فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الصحفية بخصوص إحياء حفل في يوم وفاة أخي وصديقي علاء عبد الخالق رحمة الله عليه"ونشر ميعاد الحفله.

الفنان أيهاب توفيق ايهاب توفيق الساحل الشمالي انستجرام المطرب علاء عبد الخالق

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