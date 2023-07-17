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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عضو لجنة التنظيم تكشف تفاصيل الفعاليات الفنية والرياضية المقبلة في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تحدثت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين، عن الفعاليات الفنية والرياضية المقبلة في مهرجان العلمين.

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وقالت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "نعمل على خطة تنظيم المهرجان منذ عدة أشهر تصل لـ6 أشهر".

 

وأضافت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين،: "المهرجان بذلت فيه مجهودات كبيرة لإخراج بشكل مبهر، متابعا أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تغييرا كبيرا عما كانت عليه فى السابق".

 

وأشارت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين،: "مدينة العلمين تتميزت بمقومات الجذب السياحي"، موضحه: "مدينة العلمين ليس لها مثيل فهي مدينة متكاملة لا تحتاج لأي مقومات".

 

وتابعت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين،: "بذلنا مجهود كبير لتنظيم المهرجان حتى وصل إلى تحالف عدد كبير من الشركات وهي كبرى الشركات الرائدة سواء في مصر أو الوطن العربي لخروج المهرجان بهذا الشكل".

 

واسترسلت ملك أسعد عضو لجنة التنظيم بمهرجان العلمين،: "الأيام القادمة من المهرجان ستشهد فعاليات ترفيهية رياضية، ومنها عرض للسيارات، فضلا عن فعاليات فنية من حفلات وأوركسترا وعرض قصيرة أمام النافورة الراقصة وعروض لأول مرة من داخل صالة مغطاة بالزجاج".

العلمين مهرجان العلمين العلمين الجديدة الوطن العربي

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