إكسترا نيوز: أجواء العلمين ساحرة .. والجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسي عجرم

قالت شهندة عبد الرحيم موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، إن المنظر مبهج والشواطئ فيروزية جميلة والأجواء ساحرة، لافتة إلى أن الجمهور ينتظر حفل اليوم والذى يحيه نجوم كبار مما يعنى أن الإقبال سيكون كبير عليه.



وأضافت أن المدينة من مدن الجيل الرابع التى تم تصميمها كى تتكيف مع التغيرات المناخية، ومنذ أن شرعت الدولة منذ عام 2018 أن تقيم 30 مدينة ذكية مدن الجيل الرابع والتى منها مدينة العلمين الجديدة والتى تجذب استثمارات كبيرة اقتصادية وترفيهية وسياحية.

جميع المصريين



وأكدت شاهندة عبد الرحيم أن المدينة مبهجة، متمنية أن يأتى إليها جميع المصريين ويستمتعوا بها خاصة أنها تضم شواطئ عامة وممشى مجانى لكل المصريين، لافتة إلى أن الجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسى عجرم.