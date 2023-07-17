شاهد.. الصور الأولى من موقع حادث جسر القرم

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق آثار حادث وقع في جسر القرم فجر اليوم الاثنين وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر إضافة إلى توقف حركة المرور على الجسر.

ووفقًا لما ذكره رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، فإن الحادث، الذي لم يكشف عن طبيعته، وقع في منطقة إحدى دعامات الجسر.

فيما قالت وزارة النقل الروسية إن الحادث أدى إلى تضرر جزء من طريق السيارات دون أن تلحق أضرار بالدعامات.

وذكرت السلطات أن زوجين من مقاطعة بيلغورود لقيا مصرعهما في الحادث بينما أصيبت ابنتهما القاصر بجروح متوسطة الخطورة.

من جانبها، قالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، إن الحادث الذي وقع على جسر القرم قد يكون عملاً استفزازيًا من قبل موسكو.

وأضافت هومينيوك لمحطة “رادا” الوطنية أن "إثارة مثل هذه الاستفزازات، التي أبلغت عنها روسيا في شبه جزيرة القرم على الفور بصوت عالٍ للغاية، هي طريقة نموذجية لحل المشاكل من قبل سلطات شبه جزيرة القرم وموسكو".