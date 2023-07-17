عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الصور الأولى من موقع حادث جسر القرم

جسر القرم
جسر القرم

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا توثق آثار حادث وقع في جسر القرم فجر اليوم الاثنين وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر إضافة إلى توقف حركة المرور على الجسر.

ووفقًا لما ذكره رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، فإن الحادث، الذي لم يكشف عن طبيعته، وقع في منطقة إحدى دعامات الجسر.

فيما قالت وزارة النقل الروسية إن الحادث أدى إلى تضرر جزء من طريق السيارات دون أن تلحق أضرار بالدعامات.

وذكرت السلطات أن زوجين من مقاطعة بيلغورود لقيا مصرعهما في الحادث بينما أصيبت ابنتهما القاصر بجروح متوسطة الخطورة.

من جانبها، قالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، إن الحادث الذي وقع على جسر القرم قد يكون عملاً استفزازيًا من قبل موسكو. 

وأضافت هومينيوك لمحطة “رادا” الوطنية أن "إثارة مثل هذه الاستفزازات، التي أبلغت عنها روسيا في شبه جزيرة القرم على الفور بصوت عالٍ للغاية، هي طريقة نموذجية لحل المشاكل من قبل سلطات شبه جزيرة القرم وموسكو".

جسر القرم مقتل شخصين توقف حركة المرور النقل الروسية دعامات الجسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

حوافز ضريبية وتعديل هذه التشريعات.. 6 هدايا حكومية للمستثمرين بالمناطق المركزية

السكة الحديدية لم تُدمر.. تفاصيل جديدة بشأن حادث انفجار جسر القرم

السجن المؤبد عقوبة اقتحام دور العبادة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في القانون

متى ستكون غرة محرم وبداية العام الهجري 1445

سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ