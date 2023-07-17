مهرجان المسرح المصري يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي

يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي، والبحث التطبيقي في الدورة السادسة عشرة ( دورة عادل إمام ) التي ستنطلق خلال الفترة من 29 يوليو وحتي 14 أغسطس .

وتكونت اللجنة من الدكتورة نجوى عانوس ( رئيسا) ، وعضوية كل من : الناقد محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، وتقدم للتسابق حوالي (23 ) مقالا نقديا، و( 12 ) بحثا تطبيقيا، بعد استبعاد الغير مطابق للشروط .

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.