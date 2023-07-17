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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهامهما بالهجوم.. روسيا تكشف موقفها من قطع العلاقات مع أمريكا وبريطانيا

علم روسيا
علم روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أمر مستبعد.

جاء ذلك ردًا على اتهام روسيا بأن استهداف جسر القرم نفذته أوكرانيا بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، علقت في وقت سابق، على استهداف جسر القرم اليوم الاثنين، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا: "الهجوم الذي وقع اليوم ضد جسر القرم، من تنفيذ نظام كييف. هذا النظام إرهابي بطبيعته، ويتسم بكل صفات وعلامات الجماعة الإجرامية المنظمة الدولية".

وأضافت أنه يتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المسؤولين وكبار العسكريين الأوكرانيين بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشرفان على توجيه وقيادة أوكرانيا.

الكرملين الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية استهداف جسر القرم الرئاسة الروسية الكرملين

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