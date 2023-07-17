حركات تنقلات مفاجئة للقيادات المحلية بـ جنوب سيناء | صور

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حركة تنقلات داخلية بين بعض رؤساء المدن ونوابهم لصالح العمل وضخ دماء جديدة.

وتضمنت الحركة، نقل العميد سامح متولي من نائب رئيس مدينة دهب إلى رئيس لمدينة أبورديس، ونقل محمد حامد، من مدير الشئون القانونية بالمحافظة إلى نائب لرئيس مدينة أبورديس، ومحمد عاطف، مديرًا لإدارة العقود بديوان عام المحافظة، ومحمود التليس ، مديرًا للشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد عبدالرحمن، رئيسًا لقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء.



كما تضمن القرار نقل سهير صديق، من سكرتير الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، إلى مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، ونقل محمد خالد، من شئون العاملين إلى سكرتيرًا للوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ونقل اللواء عبدالرحمن محمد بهاء من رئيس مدينة أبورديس إلى رئيس مدينة دهب، ، ونقل عبدالعزيز عبدالمولي داوود، من نائبًا لرئيس مدينة أبورديس إلى نائب لرئيس مدينة دهب.



جاءت حركة التنقلات بشكل مفاجئ وغير متوقع لعدد من القيادات المحلية بجنوب سيناء

وشملت الحركة نقل مجدي ابو الفتوح من شرم الشيخ سكرتيرا لمدينة نويبع ونقل كمال طنطاوي من نويبع وكيلا لإدارة الشئون القانونية بالديوان العام واحمد عيسي من دهب لمدينة رأس سدر .



وقال محافظ جنوب سيناء، إن حركة التنقلات لصالح العمل، مؤكدًا على ضرورة عمل جميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لخدمة المواطنين، والنزول إلى الشارع للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، من أجل توافر خدمات تليق بهم.



وأوضح المحافظ أنه حريص على المواطنين في المقام الأول، ولن يتهاون عن محاسبة أي مسئول يتقاعس عن خدمة المواطنين.

حركة التنقلات

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