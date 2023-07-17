كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن "أفعالها الحمقاء"

دعت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على التوقف عن "أفعالها الحمقاء" التي تضع استقرارها في خطر.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة يجب أن تتجنب ما وصفته بـ "أعمال حمقاء" يمكن أن تعرض استقرارها للخطر.

وتابعت بالقول إن الولايات المتحدة واهمة أنه يمكن التوصل لنزع السلاح، مشيرة إلى أن مقترح واشنطن للحوار مجرد خدعة.

وأدلت كيم بتعليقاتها بعد أن قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية ستمضي قدما في اختبار آخر للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

أطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخ عابر للقارات قبالة ساحلها الشرقي.