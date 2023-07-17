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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لضمان أمان هجرة الأيدي العاملة وتعريفهم بحقوقهم.. افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة

وحدة توجيه ما قبل
وحدة توجيه ما قبل المغادرة

أكد عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، أنه تم افتتاح "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بدعم وتنسيق مع عدد من الشركاء الاجتماعيين الدوليين، مضيفا أن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة حضر افتتاح" وحدة توجيه ما قبل المغادرة" بالأمس.

 أهمية "وحدة توجيه ما قبل  المغادرة"

 

وأضاف عبدالوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أهمية "وحدة توجيه ما قبل  المغادرة" تكمن في ضمان بداية أمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المرشحة للعمل بالخارج، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوقهم ورعايتهم.


وتابع:" وحمايتهم لأي شكل من أشكال الأستغلال أو الأحتيال بالإضافة إلى أن "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" سوف تساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية"

 

 

وحدة توجيه ما قبل المغادرة وزارة العمل الاتحاد الأوروبي مصر الهجرة غير الشرعية

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