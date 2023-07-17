سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

نشر الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام , وظهرت داخل حمام السباحة وهى تأكل بطيخ.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة “ شقة بطيخ عسل”.

علق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، على تكريمه من منظمة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة. وقال حسام موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أنا مش بحب أشتم حد لأني متربيتش على كده ".

وأضاف حسام موافي:" أنا جالي جواب مكتوب فيه أنه سيتم تكريمي من منظمة تابعة للأمم المتحدة وبالفعل لبيت الدعوة وذهبت هناك ".

وتابع حسام موافي:" لما روحت الاحتفالية مكنتش اعرف من سيتم تكريمه، والفنانة سمية الخشاب كانت متواجدة في الفعالية وسلمت عليها ".

وأكمل حسام موافي منفعلا:" والله العظيم أنا معرفش سمية الخشاب ومعرفش شكلها ، وكانت داخلة تسلم عليا وسلمت عليها ".

وأكمل حسام موافي:" فوجئت بحديث البعض على قيامي بتكريم سمية الخشاب لكني كنت من ضمن المكرمين وليس من قام بتكريم سمية الخشاب مطلقا".

وأصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، بيانا صحفيا يكشف فيه كذب سمية الخشاب وينفى ما صرحت به، بأنها حصلت على الدكتوراه الفخرية من كيان يدعى “منظمة الأمم المتحدة للفنون”.

وجاء في بيان المركز اليوم، الأربعاء، أنه نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون، وتم خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأوضح بيان مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

وطالب مركز الأمم المتحدة للإعلام، وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، واستقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.