عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

صدى البلد

نشر الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام , وظهرت داخل حمام السباحة وهى تأكل بطيخ.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلة “ شقة بطيخ عسل”.

علق الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، على تكريمه من منظمة تدعي أنها تابعة للأمم المتحدة. وقال حسام موافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  أنا مش بحب أشتم حد لأني متربيتش على كده ".

 وأضاف حسام موافي:" أنا جالي جواب مكتوب فيه  أنه سيتم تكريمي من منظمة تابعة للأمم المتحدة وبالفعل لبيت الدعوة وذهبت هناك ".

 وتابع حسام موافي:" لما روحت الاحتفالية مكنتش اعرف من سيتم تكريمه، والفنانة سمية الخشاب كانت متواجدة في الفعالية وسلمت عليها ".

وأكمل حسام موافي منفعلا:" والله العظيم أنا معرفش سمية الخشاب ومعرفش  شكلها ، وكانت  داخلة تسلم عليا وسلمت عليها ".

 وأكمل حسام موافي:" فوجئت بحديث البعض على قيامي بتكريم سمية الخشاب   لكني كنت من ضمن المكرمين  وليس من قام بتكريم سمية الخشاب مطلقا".

وأصدر مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، بيانا صحفيا يكشف فيه كذب سمية الخشاب وينفى ما صرحت به، بأنها حصلت على الدكتوراه الفخرية من كيان يدعى “منظمة الأمم المتحدة للفنون”.

وجاء في بيان المركز اليوم، الأربعاء، أنه نما إلى علم مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، من خلال تقارير إعلامية، إقامة فعالية يوم الأحد، 7 مايو، نظمتها جهة تُطلق على نفسها "منظمة الأمم المتحدة للفنون، وتم خلال الفعالية، بحسب التقارير، تكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأوضح بيان مركز الأمم المتحدة للإعلام، أن الجهة المذكورة ليست ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.

وطالب مركز الأمم المتحدة للإعلام، وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نشر الأخبار الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة في مصر، واستقائها من مصادرها الرسمية، سواء عبر المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أو من خلال النشرات الصحفية الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

الفنانة سمية الخشاب الفنان سمية الخشاب النجمة سمية الخشاب اخبار سمية الخشاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر وهذه قائمة بثمن 28 نوعا

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

4 حالات تستوجب إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقانون

السودان وفلسطين .. تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لإعلان موقفها من حل الدولتين

عقار الحدائق المنهار.. النيابة تحقق.. والتضامن والتحالف الوطني يصرفان تعويضات

الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

خاطفة للأنظار| شاهد إطلالة زوجة أحمد السقا في الجونة

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ