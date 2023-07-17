إقبال شديد على جمصة واستعدادات مكثفة لاستقبال المصيفين| صور

توافد العديد من المواطنين على مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا من جميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة هربا من حرارة الجو الشديدة التى تعيشها المحافظات هذه الأيام، مع توفير جميع الخدمات المطلوبة لهم بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد المهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصة أن الإقبال الكبير من المصطافين على مصيف جمصة الذين أتوا من جميع مراكز ومدن المحافظة، والمحافظات المجاورة يقابله جهد كبير من جميع أجهزة المدينة لتوفير الخدمات وتحسين حالة النظافة وتوفير المسعفين ورجال الإنقاذ بجميع الشواطئ مؤكدا حرص إدارة الشاطئ على متابعة الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين وإسعاد الأهالى بقضاء فترة من الهدوء والاستقرار بعيدا عن حالة الخوف والهلع التى كانت تسيطر على رواد المصيف فى بعض الأوقات خلال السنوات الماضية التى كان يتخللها وجود الكثير من حالات الغرق والحزن الذى كان يسيطر على الجميع، لافتا إلى أن مصيف جمصة عاد إلى هدوئه القديم المعتاد.

واضاف بأنه تم تجهيز اداره الشاطئ بمكتب لتجميع الأطفال التائهين، و ٦ نقاط للإسعاف، إلى جانب 84 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية ( الحسك و الشمندورات) وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت الفرق فى إنقاذ ٢٠٠٠ حالة من الغرق وتسليم ٥٠٠ طفل تائه إلى ذويهم.



وكلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصة ، برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتأمين المصطافين،

حيث وقامت إدارة الشواطئ برئاسه اشرف صبح. وبلال عبدالسلام وكيل الاداره بنشر فرق الإنقاذ التي تضم 117 بحار لمراقبة الشواطئ من خلال أبراج الإنقاذ نشر سيارات الإسعاف

والمرور اليومي من برئاسة ايمن عبد الحكيم نائب رئيس المدينه .

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