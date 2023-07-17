عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال شديد على جمصة واستعدادات مكثفة لاستقبال المصيفين| صور

مصيف جمصه
مصيف جمصه

 توافد  العديد من المواطنين على مصيف جمصة  بمحافظة الدقهلية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا من جميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة هربا من حرارة الجو الشديدة التى تعيشها المحافظات  هذه الأيام، مع توفير جميع الخدمات المطلوبة لهم بتوجيهات الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية.

 وأكد المهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصة أن الإقبال الكبير من المصطافين على مصيف جمصة الذين أتوا من جميع مراكز ومدن المحافظة، والمحافظات المجاورة يقابله جهد كبير من جميع أجهزة المدينة لتوفير الخدمات وتحسين حالة النظافة وتوفير المسعفين ورجال الإنقاذ بجميع الشواطئ  مؤكدا حرص إدارة الشاطئ على متابعة الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين وإسعاد الأهالى بقضاء فترة من الهدوء والاستقرار بعيدا عن حالة الخوف والهلع التى كانت تسيطر على رواد المصيف فى بعض الأوقات خلال السنوات الماضية التى كان يتخللها وجود الكثير من حالات الغرق والحزن الذى كان يسيطر على الجميع، لافتا إلى أن مصيف جمصة عاد إلى هدوئه القديم المعتاد.

واضاف بأنه تم  تجهيز اداره   الشاطئ بمكتب    لتجميع الأطفال التائهين، و ٦ نقاط للإسعاف، إلى جانب 84 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية (  الحسك و الشمندورات)  وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت الفرق فى إنقاذ ٢٠٠٠  حالة من الغرق وتسليم ٥٠٠ طفل تائه إلى ذويهم.


 وكلف الدكتور  ايمن مختار  محافظ الدقهلية المهندس ايمن عزت  رئيس مدينة جمصة ، برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتأمين المصطافين،

حيث وقامت إدارة الشواطئ  برئاسه اشرف صبح. وبلال عبدالسلام وكيل الاداره بنشر فرق الإنقاذ التي تضم 117 بحار لمراقبة الشواطئ من خلال أبراج الإنقاذ  نشر سيارات الإسعاف 
والمرور اليومي من برئاسة ايمن عبد الحكيم نائب رئيس المدينه .

٢٠٢٣٠٧١٠_١٩٤٧٣١
٢٠٢٣٠٧١٠_١٩٤٧٣١

IMG-20230717-WA0001
IMG-20230717-WA0001
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار دور مصيف جمصة مصيف محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر وهذه قائمة بثمن 28 نوعا

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً باللجنة العليا للإعلانات لمناقشة زيادة الموارد

ترشيحاتنا

4 حالات تستوجب إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقانون

السودان وفلسطين .. تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لإعلان موقفها من حل الدولتين

عقار الحدائق المنهار.. النيابة تحقق.. والتضامن والتحالف الوطني يصرفان تعويضات

الصحة : استكمال 60% من إنشاءات مستشفى دشنا المركزي | وتوجيه عاجل بشأنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة الشمس| معلومات لا تعرفها من قبل عن الأعراض والأسباب

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

خاطفة للأنظار| شاهد إطلالة زوجة أحمد السقا في الجونة

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ