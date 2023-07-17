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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مطروح: رصف شوارع الإمام مالك وعزاز وعلم الروم والسواني.. صور

رصف طرق بمطروح
رصف طرق بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن استمرار العمل في قطاع الرصف بالمدينة في شوارع الإمام مالك وعزبة العسكر ومنطقة عزاز والمعهد الديني والسوانى ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وتابع عبد المجيد أعمال استكمال رصف شارع الإمام مالك حتى شارع علم الروم تحت إشراف إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، ضمن خطة 2022-2023 لربطه بشارع علم الروم المدخل الثاني للمدينة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.


وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال استكمال رصف شوارع عزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيدا لأعمال الرصف، وجاري تركيب بالبلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.


وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلي أنه جار الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية.


وناشد رئيس المدينة الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي تليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في إتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا إلى أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل على خدمة أهالي مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات في جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في إطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.

رصف طرق بمطروح
رصف طرق بمطروح
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