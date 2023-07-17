عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة السويس

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة .

يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع  المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

وفى بداية الاجتماع تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى 2023 – 2024 التي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة السويس وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة .

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يساهم في تحسين جودة المعيشة لمواطنى السويس، مع ضرورة العمل المستمر على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ .

من جانبه أشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى انتهاء جميع المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2022 – 2023 بنسبة 100 %، لافتاً إلى أن محافظة السويس تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والترفيهية التي تهم المواطنين في إطار سعى المحافظة المستمر للارتقاء بالخدمات ومنها مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بأحياء المحافظة المختلفة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة لاستغلال الموارد الذاتية على النحو الأمثل وتوفير أكثر من متنفس للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة خاصة مع بداية فصل الصيف وعلى رأسها ممشى أهل السويس وكورنيش السويس الجديد وممشى النخيل الترفيهى وغيرها من المشروعات الترفيهية الجديدة.

كما أشاد " آمنة" بالطفرة التنموية التي تشهدها السويس في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتخدم عملية التنمية لاقليم السويس ومدن القناة في ظل متابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة السويس في تحسين مناخ الاستثمار على أرض المحافظة ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف الحيوي بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات ، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وبذل كل الجهود لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظات.

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى إعداد المحافظة لخريطة استثمارية وتم وضعها على موقع الهيئة العامة للاستثمار وتولى المحافظة اهتماماً بالغاً بمشاكل المستثمرين والعمل على سرعة حلها .

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة لتحسين خدمات الإدارة المحلية المقدمة للمواطنين وتبسيط وتيسير الخدمات عبر المراكز التكنولوجية الجديدة لخدمة أبناء السويس في إطار خطة الدولة للتحول الرقمى .

واستعرض محافظ السويس معدلات تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم والمرافق والإسكان وتطوير بعض المناطق السكنية القديمة بالمحافظة لتحسين مستوي بيئة ومعيشة سكانها بما يليق بالجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى الأسواق الحضرية الجديدة وتبطين وتطوير ترعة السويس وكذا تطوير القطاع الريفى بحي الجناين في قطاعات مرافق البنية التحتية والطرق والعمران .

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالسويس بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

IMG-20230717-WA0061
IMG-20230717-WA0061
IMG-20230717-WA0060
IMG-20230717-WA0060
وزير التنمية المحلية التنمية المحلية محافظ السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

ادهب المستشفى فورا .. أعراض تؤكد اصابتك بضربة شمس

ليبيا تكشف حجم خسارتها من النفط بعد غلق حقول الإنتاج

رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

إجراء مهم من أمريكا والصين بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العالمية

أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

إجازة المصيف السبب.. قلق في قنا بعد زيادة الحالات المصابة بحمى الضنك

نشرة المرأة والصحة| تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة.. زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

فيديو

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ