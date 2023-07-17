ضمن حملة علشان ولادكم.. الطفل أدهم: التضامن تكفلت بالمصاريف علشان أرجع المدرسة

في إطار حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نشرت الصفحة الرسمية فيديو لمقابلة مع أحد الأطفال والذي يدعي أدهم ويبلغ من عمره 15 عامًا.

وتحدث الطفل أدهم عن سبب عمله في سنه الصغير، بسبب مرض والده والذي لا يقدر علي العمل، وتقوم والدته بالعمل، لذلك قرر أدهم أن يعمل رغبة منه في المساعدة بمصاريف المنزل، وعلاج والده المريض.

وكشف أدهم ، أنه يعمل في مجال البناء، ويحمل الطوب ومواد البناء لنقلها، ويقبض في اليوم الواحد 30 جنيهًا، ويقوم بتحويشها لنهاية الشهر، حتي يقدر الصرف من قبضه، ولكن هذا المبلغ لا يكفي أسرته.

وعقب أدهم، أن والدته لا تذهب للسوق كل أسبوع، مثل باقي العائلات التي تسكن بجانبهم، وذلك بسبب وجود بعض المديونات عليهم، فعقب سداد ما عليهم يقوموا بالذهاب إلي السوق كل ثلاث أو أربع أسابيع لجلب بعض الطعام.

مركز الطفل العامل

وأشار الطفل أدهم ، أنه من خلال مركز الطفل العامل، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قاموا بتصليح بيتهم وتوضيبه، وارجاعه للمدرسة عقب انقطاعه عنها بسبب العمل، كما تكفلت وزارة التضامن الاجتماعي بدفع مصاريف المدرسة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.