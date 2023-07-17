عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

دعاء فاروق
دعاء فاروق

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها بعد قضائها الحج، إذ ظهرت بفستان سواريه، وحلق كبير باللون الفضي، الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من الجمهور.

حرصت دعاء فاروق، على توضيح تلك الأمر، عبر صفحتها الشخصية بـ “إنستجرام”، حيث قالت “ربنا خالقنا برقبة والرقبة تحت الإيشارب وفي إيشارب ملفوف حولين الرقبة  في إيشارب ملفوف حولين الرقبة ولا مافيش”.

دعاء فاروق 

وتابعت دعاء فاروق: "أنا بقى قدامكم على طول لابسة التلبيسة ولا لا جيت مرة غيرت في طريقة اللفة.. ياريت متحشروش نفسكم في الفتحة اللي ظهرت بالرقبة، عيب أما ست تدخل عند ست زيها وتقولها الرقبة أنا بس حبيت أبين شكل الرقبة يعني أنتي ينفع تروحي للجزار تقوليله هات رقبة فايديكي حتة رقبة صغيرة".

وأضافت دعاء فاروق: “أنا مش برد عشان أدافع عن نفسي مش موضوعي ولا فارق معايا مين الشخصية اللي بتنتقدني، أنا بالنسبالي بتكلم على الانتقادات اللى جات ليا”.

اختتمت دعاء فاروق حديثها: "عيب تقللوا من قيمة الحج لأنه ركن كبير ومهم من أركان الإسلام عيب واحدة تدخل تقولي أنتي حجيتي تبقى قدوة، هو أنا يعني مش قدوة ولا قدوة الشخص عندكم بقيت بالهدوم".

دعاء فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب تأكل البطيخ في حمام السباحة| شاهد

بعد طرح البوستر.. تعرف على القائمة الكاملة لأبطال فيلم بلوموندو

أحمد فهمى: أخطط لتجاوز إيرادات أفلام كريم عبد العزيز

غدا.. الشاب خالد ضيف ABtalks مع أنس بوخش

أخبار الفن: والده علي الطيب تتعرض لوعكة صحية .. وفنانة شهيرة في ورطة بسبب الباروكة

الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية شرير الشاشة توفيق الدقن

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

ياليالي.. أحمد سعد يطرح برومو فيديو كليب أغنيته مع روبي

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

تدهور مقلق .. حمى الضنك تفتك بدولة آسيوية

توقيع 10 اتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي التركي بـ جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ