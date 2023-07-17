ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها بعد قضائها الحج، إذ ظهرت بفستان سواريه، وحلق كبير باللون الفضي، الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من الجمهور.

حرصت دعاء فاروق، على توضيح تلك الأمر، عبر صفحتها الشخصية بـ “إنستجرام”، حيث قالت “ربنا خالقنا برقبة والرقبة تحت الإيشارب وفي إيشارب ملفوف حولين الرقبة في إيشارب ملفوف حولين الرقبة ولا مافيش”.

دعاء فاروق

وتابعت دعاء فاروق: "أنا بقى قدامكم على طول لابسة التلبيسة ولا لا جيت مرة غيرت في طريقة اللفة.. ياريت متحشروش نفسكم في الفتحة اللي ظهرت بالرقبة، عيب أما ست تدخل عند ست زيها وتقولها الرقبة أنا بس حبيت أبين شكل الرقبة يعني أنتي ينفع تروحي للجزار تقوليله هات رقبة فايديكي حتة رقبة صغيرة".

وأضافت دعاء فاروق: “أنا مش برد عشان أدافع عن نفسي مش موضوعي ولا فارق معايا مين الشخصية اللي بتنتقدني، أنا بالنسبالي بتكلم على الانتقادات اللى جات ليا”.

اختتمت دعاء فاروق حديثها: "عيب تقللوا من قيمة الحج لأنه ركن كبير ومهم من أركان الإسلام عيب واحدة تدخل تقولي أنتي حجيتي تبقى قدوة، هو أنا يعني مش قدوة ولا قدوة الشخص عندكم بقيت بالهدوم".