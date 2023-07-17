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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بقايا بيتزا تتسبب في إلقاء القبض على قاتل متسلسل بنيويورك.. ما القصة؟

القاتل متسلسل هيرمان
القاتل متسلسل هيرمان

ساعدت بقايا بيتزا ملقاة في سلة المهملات خارج مكتب بمدينة مانهاتن الأمريكية، رجال الشرطة، في إلقاء القبض على  القاتل المتسلسل "ريكس هويرمان" وهو مهندس معماري،  بعد اتهامه بقتل 4 نساء في نيويورك.

يأتي ذلك بعدما ربط رجال الشرطة بولاية نيويورك بين الحمض النووي الموجود على بقايا البيتزا، وشعرة عثر عليها على بقايا جثة إحدى الضحايا.

وبتحليل العينتان تم التأكد بأنهما متطابقتان، وهو ما دفع رجال الشرطة بولاية نيويورك القبض على المهندس المعماري البالغ من العمر 59 عام في شاطئ جيلجو بتهمة قتل 4 نساء منذ أكثر من 13 عامًا، حيث عثروا لديه على كمية هائلة من الأسلحة المتنوعة. 

بداية اتهامه بالقتل 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2010 عندما تم العثور على جثث 3 ضحايا في شاطئ جيلجو وهم ميليسا بارثيليمي وميجان ووترمان وأمبر كوستيلو وتم اتهام "هيرمان" بقتلهما لأن القاتل كان يمتلك سيارة شيفرولية أفالانش، كما أن هيرمان كان يمتلك نفس نوعية السيارة في توقيت القتل لكن الأخير أكد أنه غير مذنب. 

 القاتل متسلسل هيرمان

كما قالت السلطات إن "هيرمان" هو المشتبه به الرئيسي في وفاة امرأة رابعة تدعى "مورين برينارد بارنز" عثر على جسدها مقيد ومخبأ بين شجيرات كثيفة على الطريق السريع المؤدي للشاطئ.

 و أشار رجال الشرطة إلى أن "هيرمان" كان يرعى العاملات بالجنس، كما كان يستخدم بطاقات هوية مزورة وهواتف مختلفة لاصطياد فريسته، فضلًا عن أنه كان لديه تصاريح لحمل 92 قطعة سلاح.

دمية مخيفة بقوس أحمر

كما عثر رجال الشرطة على دمية مخيفة ذات قوس أحمر مزين فوق رأسها وترتدي زي من نفس اللون في منزل المتهم إلى جانب بدلات واقية وقفازات وأقنعة وبعض المستلزمات الأخرى.

وفقَا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستمر رجال الشرطة في البحث في منزل المهندس المعماري آملين إيجاد أية دليل آخر يؤكد علاقة المتهم بالضحايا الذين ألقى جثثهم في شاطئ جيلجو.

غريب الأطوار ودقيق بشكل لافت للنظر

أكد الجيران أن "ريكس هويرمان" كان دائمًا ما يبدو مخيفًا وغريب الأطوار وهو ما دفع الجيران إلى إبعاد أطفالهم عن منزله وتجنيبهم الاقتراب منه. 

فيما أشار شهود عيان قد تعاملوا مع المتهم في وقت لاحق أنه كان شديد الحساسية ودقيق إلى حد بعيد حيث أنه كان يزعج الآخرين باهتمامه الشديد بالتفاصيل. هذا بالإضافة إلى أنه كان معادي لجميع من حوله حيث أنه كان شخص لا تريد الاقتراب منه.

قاتل متسلسل رجال الشرطة ريكس هويرمان جثة ضحايا

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