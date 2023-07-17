بعد مشاركة الرئيس بقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية..خبراء الاقتصاد يؤكدون أهمية إنشاء سوق مشتركة

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن إنشاء سوق أفريقية مشتركة مشروع لابد منه، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية، خاصة وأن أفريقيا مليئة بالمواد الخام، والمعادن مثل الحديد، والنحاس.

وأضافت "الملاح"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قرب المسافة بين مصر ودول إفريقيا يسهل عمليات نقل البضائع ويعظم من أهمية إنشاء سوق افريقية مشتركة، حيث إن تكلفة النقل ستكون بسيطة وغير مكلفة مقارنة بدول أخرى، مما يعود علينا بزيادة في التدفقات الدولارية التي نحتاج إليها في الوقت الحالي لحل أزمة العملة الصعبة.

وأشارت إلى أن بعض الدول الافريقية ينقصها وجود بنية تحتية تساعد في تطوير المشروعات الاستثمارية الكبيرة، و لكن يمكن لمصر أن يكون لها دور في تطوير البنية التحتية لهذه الدول لما لها من خبرات في هذا المجال، حتى يستفيد الجانبان من الخيرات الأفريقية ونقل الخبرات و العمالة بين دول القارة، فضلا عن اقامة سوق صناعية للدول الآخرى المصدرة لإفريقيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمعنى جذب استثمارات الدول الكبرى كالصين، المانيا، امريكا، و روسيا، في منطقة قناة السويس ويتم تصدير المنتج لدول افريقيا، و بيعه داخل مصر بمواصفات اوروبية و أسعار محلية.

مصر قلب أفريقيا

وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن مصر تعتبر قلب افريقيا، والرئيس السيسي أعاد العلاقات الطيبة التي تربطها بدول القارة بعد انقطاعها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك يستطيع مساعدتها للنهوض بالبنية التحتية و التطوير لتحقيق التكامل الاقتصادي وبناء سوق أفريقية مشتركة قوي ويحتوي جميع الدول.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إنشاء سوق إفريقية مشتركة يعتبر مستقبل القارة الإفريقية بالكامل، حيث تم الاعلان عن انشاء منطقة تجارة حرة، ومطلوب تفعيلها ما بين دول دول القارة السمراء.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر بذلت جهدا كبيرا فيما يتعلق بقطاع التصنيع، وتنمية الموارد البشرية في القارة الإفريقية، ففتحت أبوابها لتدريب المهارات البشرية في كافة المجالات، و لكننا نواجه تحديا كبيرا يتمثل في عملية التمهيد لتفعيل منطقة التجارة الحرة.

وأوضحت الخبير الاقتصادي أننا نحتاج إلى عمليات تنسيق بين السياسات النقدية، التجارية، و المالية، بالإضافة إلي القيام بدراسة التجارب السابقة لمناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" و تجميع الدروس المستفادة منها للخروج بمنطقة حرة شاملة بدلا من مناطق اقليمية متفرقة، فضلا عن القيام بدراسات اقتصادية لمعرفة تكامل المزايا النسبية، و تكامل سلاسل الانتاج داخل القارة.

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن إنشاء سوق إفريقية مشتركة عمل كبير و في غاية الاهمية لكل دول القارة و يحتاج إلى جهود كبيرة، نظرا لوجود دول كثيرة ترتبط مع القارة بمصالح تجارية، من حيث امداد هذه الدول بالمواد الخام اللازمة للصناعة، بالإضافة إلي عمل خطط مستمرة بين جمعيات رجال وسيدات الاعمال، و الغرف الصناعية، للخروج بنتائج ملموسة فيما يخص انشاء هذا السوق الإفريقي.

وعاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية بنيروبي.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، كلمة فى البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية "النيباد" فى تعزيز التكامل الإقليمي والقارى تحت مظلة أجندة 2063.