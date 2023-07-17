امرأة تثير الذعر في اليابان بعد إجراء 2761 مكالمة طوارئ كاذبة

اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الاثنين، امرأة في طوكيو أجرت ما يقرب من 2761 مكالمة طوارئ كاذبة.

ما السبب؟

المرأة تدعى هيروكو هاتاجامي، وهي امرأة عاطلة عن العمل تبلغ من العمر 51 عاما، وتعيش في مدينة ماتسودو في محافظة تشيبا شرق العاصمة طوكيو.

وقالت المرأة للمحققين بعد اعتقالها إنها قامت بالاتصالات الكاذبة لأنها كانت وحيدة وتريد أن يستمع إليها أحد وأن تحظى بالاهتمام. وبين أغسطس 2020 ومايو 2023، قامت بالاتصال بإدارة الإطفاء في ماتسودو مرارا وتكرارا طالبة إرسال سيارات إسعاف، مشتكية من آلام في المعدة، وجرعة زائدة من الدواء، وآلام في الساقين بين أعراض أخرى.

ولكن عندما تصل سيارات الإسعاف، كانت ترفضها بأجوبة مثل “لا أريد أن أذهب بسيارة إسعاف” و"لم أكن من قام بالاتصال"1234. وقد حذرتها كل من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة عدة مرات من التوقف عن الاتصالات المزعجة، لكنها استمرت في ذلك حتى تقدمت إدارة الخدمات الطارئة بتقرير للشرطة، التي اعتقلتها فيما بعد.

ليست الحادثة الأولي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل في اليابان. ففي عام 2013، اعتقلت الشرطة امرأة أخرى قامت بالاتصال بهم أكثر من 15 ألف مرة خلال فترة ستة أشهر. وقال مسؤول شرطي إن اتصالاتها لم تكن لها معنى، وإنها كانت وحيدة جدا.

وأظهر استطلاع حديث أن 1.5 مليون شخص في سن العمل في اليابان يعيشون كاناسكان. وقد ازدادت ظاهرة الانعزال الاجتماعي انتشارًا في اليابان في السنوات الأخيرة. ويرتبط ذلك بشعور بالقلق، والاكتئاب، والخوف من التفاعل مع الآخرين. وفي فبراير 2021، عينت اليابان تيتسوشي ساكاموتو وزيرًا للوحدة في محاولة للتعامل مع آثار الجائحة على العزلة الاجتماعية.