عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امرأة تثير الذعر في اليابان بعد إجراء 2761 مكالمة طوارئ كاذبة

صدى البلد

اعتقلت الشرطة اليابانية، اليوم الاثنين، امرأة في طوكيو أجرت ما يقرب من 2761 مكالمة طوارئ كاذبة.

ما السبب؟

المرأة تدعى هيروكو هاتاجامي، وهي امرأة عاطلة عن العمل تبلغ من العمر 51 عاما، وتعيش في مدينة ماتسودو في محافظة تشيبا شرق العاصمة طوكيو.

وقالت المرأة للمحققين بعد اعتقالها إنها قامت بالاتصالات الكاذبة لأنها كانت وحيدة وتريد أن يستمع إليها أحد وأن تحظى بالاهتمام. وبين أغسطس 2020 ومايو 2023، قامت بالاتصال بإدارة الإطفاء في ماتسودو مرارا وتكرارا طالبة إرسال سيارات إسعاف، مشتكية من آلام في المعدة، وجرعة زائدة من الدواء، وآلام في الساقين بين أعراض أخرى.

ولكن عندما تصل سيارات الإسعاف، كانت ترفضها بأجوبة مثل “لا أريد أن أذهب بسيارة إسعاف” و"لم أكن من قام بالاتصال"1234. وقد حذرتها كل من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة عدة مرات من التوقف عن الاتصالات المزعجة، لكنها استمرت في ذلك حتى تقدمت إدارة الخدمات الطارئة بتقرير للشرطة، التي اعتقلتها فيما بعد.

ليست الحادثة الأولي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل في اليابان. ففي عام 2013، اعتقلت الشرطة امرأة أخرى قامت بالاتصال بهم أكثر من 15 ألف مرة خلال فترة ستة أشهر. وقال مسؤول شرطي إن اتصالاتها لم تكن لها معنى، وإنها كانت وحيدة جدا.

وأظهر استطلاع حديث أن 1.5 مليون شخص في سن العمل في اليابان يعيشون كاناسكان. وقد ازدادت ظاهرة الانعزال الاجتماعي انتشارًا في اليابان في السنوات الأخيرة. ويرتبط ذلك بشعور بالقلق، والاكتئاب، والخوف من التفاعل مع الآخرين. وفي فبراير 2021، عينت اليابان تيتسوشي ساكاموتو وزيرًا للوحدة في محاولة للتعامل مع آثار الجائحة على العزلة الاجتماعية.

العزلة الإجتماعية الشرطة اليابانية اليابان القلق والاكتئاب الإنعزال الخوف العاصمة طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ