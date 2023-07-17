حسام عاشور يكشف كواليس زيارته للأهلي بعد سنوات من الإنقطاع عن النادي

كشف حسام عاشور نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق عن أسباب زيارته لمقر النادي خلال الأيام الماضية

وقال حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدي البلد : زيارتي للنادي الأهلي لتبادل التحيه ..بسلم على الناس عادي والاهلي بيتي.

ويعد حسام عاشور هو أحد قائدي الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته

ويمتلك حسام عاشور الكثير لدي جمهور النادي الاهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافله مع الفريق.

وكان حسام عاشور قائدا للأهلى لسنوات طويلة ولكنه رحل عن الفريق بعد أن عرضه عليه الأهلي الاعتزال واقامة مباراة اعتزال له بعد مشواره الطويل فضلا عن منحه فرصة الحصول على دورات تدريبية مكثفة فى الدول الكبري ومع عدد من المدربين العالميين للاستفادة من الخبرات الكبري التى حصل عليها واكتسبها حسام عاشور عبر مشواره الطويل ولكنه رفض وفضل الاستمرار فى الملاعب .

أرقام حسام عاشور

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

ويعتبر حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006.

ورغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.

حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المائة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.

شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

سجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة وهو أسرع هدف في تاريخ الاهلى بالدوري.

يملك حسام عاشور رقماً قياسيا يصعب تحطيمه، حيث شارك فى 154 مباراة ببطولات أفريقيا، ويحل وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة