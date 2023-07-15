ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

زار قائد النادي الأهلي السابق حسام عاشور مقر النادي بالجزيرة بعد غياب طال لفترة طويلة دون الكشف عن أي سبب لزيارة اللاعب التي أصبحت المرة الأولى له منذ رحيله عن النادي الأهلي.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "حسام عاشور يزور أهلي الجزيرة لأول مرة منذ رحيله، وكان معه أولاده الذين حرصوا على إلتقاط الصور داخل مقر النادي وتصادف وجوده مع قندوسي وخالد عبدالفتاح".

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي بعد خلاف مع مجلس الإدارة الحالي الذي كان يطالبه بالإعتزال ليخرج اللاعب بتصريحات عبر السوشيال ميديا وهذا ما اغضب الإدارة تجاه اللاعب ليرحل دون تكريم.

وعلي جانب اخر يخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام فريق المقاولون العرب، مساء غد الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، في تمام السابعة مساء غد الأحد الموافق 16 من يوليو الجاري، ويحتضن استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، هذا اللقاء.

ويتطلع الأهلي رفقة كولر، للوصول للفوز رقم 25 هذا الموسم بالدوري، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق، والتي تخلو من أي هزيمة حتى الآن.