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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة عودة حسام عاشور قائد الأهلي السابق للنادي مرة أخرى. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن حسام عاشور هو أحد قائدي الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته مشددا أنه من حقه الدخول للنادي ويجب معاملته بأحسن شكل قائلا “ وسيد عبد الحفيظ يطلبله شاي كمان ”.

 

وتابع أن الحضري يدخل الأهلي ويلعب مباريات كرة قدم بالإضافة لحسام وإبراهيم حسن. 

 

وأضاف شوبير أن الجميع يخطئ ولكن حسام عاشور لم يتطاول أو يهين أي شخص مشددا أنه كان غاضبا و انفجر ببعض الكلمات وانتهي الأمر. 

 

وتابع أنه يطالب بشدة بعودة حسام عاشور للأهلي مرة أخري و نسيان ما حدث خاصة وأن ما قدمه عاشور مع الأهلي تاريخ طويل. 

إبراهيم حسن الأهلى الإعلامي أحمد شوبير حسام عاشور سيد عبد الحفيظ

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