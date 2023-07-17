جنون المناخ.. نشأت الديهي: درجة الحرارة في الصين وصلت لـ 52.2

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تسجيل الصين درجات حرارة قياسية في الارتفاع في الفترة الحالية، إذ أن الصين أعلنت أمس عن تسجيلها ارتفاع في درجات الحرارة وصل لـ 52.2 درجة مئوية شمال غرب البلاد، فيما الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تسجيل حرارة 51.1 درجة مئوية.

نشأت الديهي يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الكوكب أصبح عبارة عن كتلة مخيفة من اللهب، أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها أصبحت شيء مخيف للغاية، "هو إحنا رايحين على فين يا جماعة".

وعرض نشأت الديهي صورًا لكوكب الأرض وأماكن ارتفاع درجات الحرارة، والتي تظهر ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه في أغلب المناطق داخل كوكب الأرض معقبا أن الكوكب يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، إذ أن الدرجات مرتفعة بلا انخفاض.

وأردف، أن الغريب داخل الصين، أن في نفس الأماكن التي سجلت درجات حرارة مرتفعة، سجلت 53 درجة مئوية تحت الصفر، بفارق 100 درجة دفعة واحدة، إذ أن التطرف رهيب داخل الصين، يوجد عملية عدم استقرار مناخي وجنون للمناخ.