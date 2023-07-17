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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنون المناخ.. نشأت الديهي: درجة الحرارة في الصين وصلت لـ 52.2

نشأت الديهي
نشأت الديهي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تسجيل الصين درجات حرارة قياسية في الارتفاع في الفترة الحالية، إذ أن الصين أعلنت أمس عن تسجيلها ارتفاع في درجات الحرارة وصل لـ 52.2 درجة مئوية شمال غرب البلاد، فيما الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تسجيل حرارة 51.1 درجة مئوية. 

نشأت الديهي يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الكوكب أصبح عبارة عن كتلة مخيفة من اللهب، أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها أصبحت شيء مخيف للغاية، "هو إحنا رايحين على فين يا جماعة". 

وعرض نشأت الديهي صورًا لكوكب الأرض وأماكن ارتفاع درجات الحرارة، والتي تظهر ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه في أغلب المناطق داخل كوكب الأرض معقبا أن الكوكب يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، إذ أن الدرجات مرتفعة بلا انخفاض. 

وأردف، أن الغريب داخل الصين، أن في نفس الأماكن التي سجلت درجات حرارة مرتفعة، سجلت 53 درجة مئوية تحت الصفر، بفارق 100 درجة دفعة واحدة، إذ أن التطرف رهيب داخل الصين، يوجد عملية عدم استقرار مناخي وجنون للمناخ. 

نشأت الديهي الصين درجات حرارة TEN برنامج بالورقة والقلم ارتفاع درجات الحرارة

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