عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصور: لدي طموح بوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية في العالم

الفلك
الفلك

أكد  المصور الفلكي عمرو عبد الوهاب، أن الصحراء المصرية بها عجائب وجمال لا نرى مثله في اي مكان في العالم، مشيرا إلى أن الصور التي قام بها في الصحراء البيضاء في مصر، لها حسابات فلكية دقيقة.

 

وقال عمرو عبد الوهاب، خلال تصربحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الصور التي قام بها كانت بمعدات فلكية، مؤكدا أن تلك المعدات تتمكن من التقاط الصورة التي لا تستطيع الكاميرات العادية التقاطها.

 

 خريطة السياحة الفلكية

وتابع المصور الفلكي عمرو عبد الوهاب، أن الصورة الفلكية هي صورة علمية في الأساس، مؤكدا أن لديه طموح بوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية في العالم.

الصحراء البيضاء السياحة الفلكية العالم بمعدات فلكية الكاميرات العادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

ترشيحاتنا

الخارجية: الوضع في السودان مؤسف وخطير ويهدد مصالح وأمن مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

مفيش ثقة.. محمد صلاح: تصريحات أوسوريو أضرت علاقته بلاعبي الزمالك

بمواصفات عملاقة .. شاومي تبهر مستخدميها بهاتف جديد يتحدى سامسونج

حكم عمل العقيقة في إفريقيا لغلاء الأسعار بمصر؟.. دار الإفتاء تحذر

السفير أحمد أبو زيد: السياسة الخارجية المصرية متوازنة في العلاقات مع الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ