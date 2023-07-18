مصور: لدي طموح بوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية في العالم

أكد المصور الفلكي عمرو عبد الوهاب، أن الصحراء المصرية بها عجائب وجمال لا نرى مثله في اي مكان في العالم، مشيرا إلى أن الصور التي قام بها في الصحراء البيضاء في مصر، لها حسابات فلكية دقيقة.

وقال عمرو عبد الوهاب، خلال تصربحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الصور التي قام بها كانت بمعدات فلكية، مؤكدا أن تلك المعدات تتمكن من التقاط الصورة التي لا تستطيع الكاميرات العادية التقاطها.

خريطة السياحة الفلكية

وتابع المصور الفلكي عمرو عبد الوهاب، أن الصورة الفلكية هي صورة علمية في الأساس، مؤكدا أن لديه طموح بوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية في العالم.