عضو إدارة الاتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء من العودة للزمالك

أكد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن رحيل الصربي زوران مانولوفيتش لم يكن متوقعًا، مضيفًا أن مجلس الإدارة يعكف على اختيار المدير الفني الجديد في أسرع وقت.

وقال محمد أحمد، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر قناة "صدى البلد"، "رحيل زوران لم يكن متوقعًا، ونحن كان دورنا توفير المناخ الملائم للمدرب من أجل الاستقرار والنجاح".

واستطرد قائلًا: "يمكن كان هناك خلافات بين المدرب واللاعبين وهناك بعض المدربين لا يجيدون التعامل مع نوعية اللاعب المصري".

وأضاف أن هناك مساعي من محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، للتعاقد مع المدير الفني الجديد في أسرع وقت حتى يقوم باختيار اللاعبين الجدد ومن سيستمر في الموسم المقبل.

وتابع قائلًا: "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني ومحمد مصيلحي متفرغ لهذه المسألة".

وحول موقف محمود علاء من العودة لنادي الزمالك، قال عضو إدارة الاتحاد: "محمود علاء بالفعل عاد إلى الزمالك لأن إعارته انتهت مع النادي".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن إعارة محمد محمود وعمار حمدي مستمرة لأن إعارتهما لمدة سنة ونصف.