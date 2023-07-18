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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الكاردينال جورجيو مارينغو: زيارة البابا لمنغوليا ستثير حماس المجتمع الكاثوليكي الصغير

صدى البلد

قال رئيس إحدى أصغر المجتمعات الكاثوليكية الوطنية في العالم - منغوليا التي تضم 1450 عضوًا - يوم الاثنين إن زيارة البابا فرانسيس هناك ستظهر إلى أي مدى وصلت منذ أن شاهد السكان المحليون 'هؤلاء الأجانب المضحكين وهم يصلون'.

قال الكاردينال جورجيو مارينغو ، الإيطالي الذي يدير الكنيسة في الدولة الشاسعة المتاخمة للصين وروسيا ، إن البابا كان في الفترة من 31 أغسطس إلى 31 سبتمبر، وستكون الزيارة بمثابة كأس الرحمة لشعب عانى '70 عامًا من الحكم الشيوعي القاسي' حتى سقوط الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات.

وأضاف في مؤتمر 'كان رد فعل كل من المجتمع الكاثوليكي والمجتمع المحلي الأكبر مدهشًا وسعادة وشيء مثير. لقد أصبح من الواضح بشكل تدريجي مدى أهمية هذه الزيارة وذات مغزى'.

وسيقضي فرانسيس، الذي يستمتع بزيارة الأماكن التي يشكل فيها الكاثوليك أقلية ، كل وقته في منغوليا في أولان باتور ، عاصمة الدولة الشاسعة التي تضم عددًا أقل من الكاثوليك مقارنة بمعظم كنائس الأبرشيات في العديد من الأماكن. أصغر أبرشيات منغوليا التسعة تضم 30 عضوًا فقط.

وكان مارينغو مبشرًا في منغوليا منذ أكثر من 20 عامًا واستدعى سنواته الأولى.

وقال، مستخدماً الكلمة المنغولية التي تشير إلى مسكن دائري، يشبه الخيمة: 'لقد وضعنا اثنين من الخيام'.

واضاف 'واحد للصلاة وآخر للأنشطة مع الأطفال ... بدأ سكان الحي بالدخول ومشاهدة هؤلاء الأجانب المضحكين الذين كانوا يصلون (باللغة المنغولية)'.

وقال: 'قالوا لنا' شعرنا أن هناك شيئًا مميزًا في هذا الرجل '.

ولم ينجذب مارغنو إلى الأهمية السياسية للرحلة ، في إشارة للصحفيين إلى دبلوماسيي الفاتيكان.

تعتبر الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3.3 مليون نسمة ذات أهمية استراتيجية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية بسبب قربها من الصين ، حيث يحاول الفاتيكان تحسين وضع الكاثوليك.

تتمتع منغوليا ، التي كانت جزءًا من الصين حتى عام 1921 ، بعلاقات جيدة مع بكين. ويقول دبلوماسيون إنه يمكن استخدامه كوسيط مع الصين.

حوالي 60 ٪ من المنغوليين يعتبرون متدينين. من بين هؤلاء ، 87.1٪ بوذيون ، 5.4٪ مسلمون ، 4.2٪ شامانيون ، 2.2٪ مسيحيون و 1.1٪ أتباع ديانات أخرى ، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

 

اتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي البابا فرانسيس الكاثوليكية جورجيو مارينغو

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