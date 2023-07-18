استمرار الدورات التدريبية لمنظمة خريجي الأزهر بدمياط

استمرت اليوم تدريبات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع دمياط حيث حاضر اليوم بمعهد بنين دمياط الثانوي الشيخ هاني البسيوني أستاذ علم القراءات بالأزهر محاضرة عن القراءة الصحيحة لفاتحة الكتاب حضرها عدد كبير من معلمي المعاهد الأزهرية بدمياط وعدد من محبي الأزهر الشريف.

وتعد هذه المحاضرة ، التي تتم لليوم الثالث ، ضمن الدورة التدريبية للمنظمة بدمياط حيث بدأت هذه الدورة السبت الماضي بمحاضرة في أصول الفقه للدكتور اسماعيل عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه المتفرغ بجامعة الأزهر ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط، وكانت محاضرة الأمس الأحد للشيخ وسيم متولي خليل، رئيس الأدارة المركزية لمعاهد دمياط وأمين عام المنظمة بدمياط.



وتستمر الدورات غدا في علم الحديث مع فضيلة الدكتور محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقا ونائب رئيس فرع المنظمة بدمياط.

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