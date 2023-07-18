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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تبصلها تتغير.. صورة وهم بصري تثير حيرة كل من ينظر إليها| شاهد

تبصلها تتغير.. صورة
تبصلها تتغير.. صورة وهم بصري تثير حيرة كل من ينظر إليها

أثارت صورة وهم بصري نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء، حيرة كل من يراها بسبب تغيرها تماما عند النظر إلى مركزها. 

تتميز صورة الوهم البصري المحيرة للعقل بشبكة ذات حواف مكسورة يمكن أن تتغير بشكل كبير عند النظر إلى مركزها، فهل يمكنك رؤية ذلك؟ 

وهم بصري 

 وحصدت صورة الوهم البصري تفاعل الآلاف، وكانت من بين تعليقاتهم: "هذا مثير للاهتمام حقا"،"إذا تمكنت من التحكم في النقطة المحورية الخاصة بك، فستفعل العكس".

جدير بالذكر أن اختبار قوة البصر وقياس معدل الذكاء من أبرز فوائد حل الألغاز وصور الوهم البصري بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يراها حتي يتمكن من حلها خلال ثوانٍ. 

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

اختبر قوة ملاحظتك| 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

تبصلها تتغير..صورة وهم بصري تثير حيرة كل من ينظر إليها

 

 

 

 

وهم بصري الوهم البصري صورة الوهم البصري حواف مكسورة مركز معدل الذكاء اختبار قوة البصر

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