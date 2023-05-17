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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

3 ثعابين مموهة في
3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتهم؟

وثق عجوز أمريكي وجود 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية التقطها من بحيرة في ولاية تينيسي في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، حيرت صورة الثلاثة ثعابين المموهة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مشككين في رؤيتهم. 

تفاصيل 

تُظهر الصور ما يبدو أنه منطقة ضحلة من بحيرة، حيث يمكن رؤية الصخور والأغصان والأوراق، لكن 3 ثعابين كانت موجودة في الصورة التي التقطها بن موران ، 64 عاما، في بحيرة مساحتها 35 فدانا في كوردوفا بولاية تينيسي.

يمكن العثور على ثعابين الماء الشائعة عبر جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك حيث تعتبر الأكبر من بين جميع الثعابين المائية الأمريكية، فيصل طولها إلى 5 أقدام.

الثعابين غير سامة لكن لدغتها مؤلمة بسبب صفوف الأسنان الحادة المصممة للإمساك بفريستها  والتي تتكون بشكل كبير من الأسماك والبرمائيات.

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الحل

 

 

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