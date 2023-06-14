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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

اختبر قوة بصرك..هل
اختبر قوة بصرك..هل يمكنك العثورعلى خطأ إملائي بصورة الوهم

صور الأوهام البصرية من أفضل طرق اختبار قوة البصر ومعدل الذكاء من خلال  تحفيز الدماغ بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يراها حتي يتمكن من حلها خلال ثواني. 

وفي صورة وهم بصري جديد، نشرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، طلب من مشاهدي صورة الوهم البصري العثور على خطأ إملائي خلال 15 ثانية. 

وهم بصري 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في تعليقات مشاهدي صورة الوهم البصري، تمكن شخص واحد من بين كل 5 أشخاص من حل اللغز. 

وأشارت إلى أنه إذا لم تتمكن من العثور على الكلمة ذات الكتابة الخاطئة لـ "Veiw" فيمكنك العثور على الحل في الجانب الأيمن من الصورة. 

اختبر قوة ملاحظتك بمشاهدة هذا الرقم في صورة الوهم البصري

للعباقرة فقط.. حددوا الرقم المخالف خلال 10 ثوان بصورة الوهم البصري

الصورة 

 

الحل 

 

 

 

قوة البصر الأوهام البصرية تحفيز الدماغ ثوان الديلي ستار

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