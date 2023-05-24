اختبر قوة ملاحظتك بمشاهدة هذا الرقم في صورة الوهم البصري 

تعتبر صور الأوهام البصرية من أفضل طرق اختبار قوة الملاحظة عند البشر كما أنها تثير حيرة مشاهديها بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يراها حتي يتمكن من حلها.

وفي صورة خداع وهمي جديدة نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، طلب من الأشخاص ذوي العيون الحادة اكتشاف رقم مخفي اختبارا لمستوي الملاحظة.

الحل



كتب أحد الأشخاص في تعليق على الصورة بعد انتشارها بين الآلاف: “في البداية، لا أستطيع رؤية أي أرقام، ثم عندما كنت أحدق فيها، رأيت الرقم 7 أولا ثم 5 متبوعة 1، 571"، وأضاف آخر: “571 وهناك حرف بين 7 و 1”،/ بينما علق مستخدم ثالث: "أرى صداعا نصفيا"، وأردف رابع: "هذا يعتمد كثيرا على جودة الشاشة".

الحل في الصورة هو الرقم 571 حيث ستتمكن من اكتشافه بعد التحديق بها جيدا خلال ثوان.