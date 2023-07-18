إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فمن المهم تبني نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسمك.

وفيما يلي نظام غذائي يمكن اتباعه لفقدان الوزن، كشف عنه الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية، لـ “صدى البلد”.

نظام غذائي لفقدان الوزن

تقليل السعرات الحرارية: يجب تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها بشكل يومي، ويمكن القيام بذلك عن طريق تناول وجبات صغيرة ومتعددة خلال اليوم بدلاً من وجبات كبيرة.

زيادة تناول الألياف: يجب زيادة تناول الألياف الغذائية التي تشعرك بالشبع لفترة أطول، وتوجد الألياف في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

تجنب الدهون المشبعة: يجب تجنب تناول الدهون المشبعة التي تساعد على زيادة الوزن، ويمكن الحصول على الدهون الصحية من مصادر مثل الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون.

الحصول على الكربوهيدرات المعقدة: يجب تناول الكربوهيدرات المعقدة التي توفر الطاقة للجسم بشكل مستمر، وتوجد الكربوهيدرات المعقدة في الحبوب الكاملة والخضروات.

تناول البروتين: يجب تناول البروتين الكافي للحفاظ على العضلات وتعزيز عملية فقدان الوزن، وتوجد البروتينات في اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية: يجب تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على سكريات مضافة وتساعد على زيادة الوزن.

شرب كمية كافية من الماء: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا لتحافظ على ترطيب الجسم وتساعد على عملية فقدان الوزن.

يجب الحرص على تناول وجبات صحية ومتوازنة وممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.

كما ينصح بالتحدث مع الطبيب أو الخبير الغذائي لتحديد النظام الغذائي المناسب لك ولحالتك الصحية.