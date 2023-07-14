احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

يلجأ البعض لشرب الماء الساخن مع الليمون في الصباح لتعزيز عملية الهضم وخسارة الوزن، إلا أن هذا المشروب قد يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

مخاطر شرب الماء الساخن بالليمون في الصباح

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جمعية طب الأسنان البريطانية، أن شرب الماء الساخن مع الليمون الحامض، قد يضر بصحة الاسنان، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت طبيبة الأسنان هانا وولنو، المشرفة على الدراسة، إن شرب الماء الساخن والليمون الحامض قد يسبب الضرر لأسنانك.

وتابعت وولنو، أن شرب الماء الساخن والليمون لا يمكن أن يحسن من وظيفة الكبد، ولا يساعد ما هو معتقد في التخلص من السموم.

مخاطر شرب الماء الساخن بالليمون في الصباح

وأشارت وولنو، إلى أن شرب الماء الساخن مع الليمون قد يسبب مشاكل خطيرة بالنسبة للأشخاص المصابين بالإرتجاع، وذلك لأن هذا المشروب يزيد من تفاقم المشكلة بسبب إرتفاع نسبة الحموضة فيه.

وأوضحت وولنو، أن الماء الساخن المضاف إليه الليمون ليس صحيا لأسباب ليس أقلها أن عصير الليمون الحامض شديد الحموضة ويمكن أن يتسبب في تآكل مينا الأسنان والتي تحمي الأسنان من التسوس والحساسية وفقدان الأسنان.