9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

يقيس الأطباء علامات نقص فيتامين د عند النساء عبر الدم باستخدام أحد قياسين: نانومول لكل لتر (نانومول / لتر) أو نانوجرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل).

علامات نقص فيتامين د عند النساء

وتعتمد كمية فيتامين د التي يحتاجها النساء في اليوم على العمر، بالنسبة لمعظم البالغين، يكون المستوى الطبيعي لفيتامين د في الدم هو 20 نانوغرام لكل مليلتر أو أكثر.

ومن أبرز علامات نقص فيتامين د ما يلي :

_ التعب والإرهاق :

قد يكون السبب خلف الشعور بالتعب عند النساء ناتجا عن نقص فيتامين د. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول فيتامين د من شأنه التقليل من شدة التعب لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه.

_ آلام العظام والظهر :

فيتامين د حيوي لوظيفة العظام، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، ونتيجة لذلك، يلعب فيتامين د دورًا مهما في تخفيف آلام العظام، خاصةً عندما يكون الالتهاب هو السبب.

_ ضعف المناعة :

حسب المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية، فيتامين د له دور مهم في التأثير على المناعة، بالإضافة إلى آثاره الكلاسيكية على الكالسيوم وتوازن العظام. والسبب في ذلك هو أن مستقبلات فيتامين د يتم التعبير عنها في الخلايا المناعية، وهذه الخلايا المناعية كلها قادرة على تصنيع مستقلب فيتامين د النشط، وبالتالي فإن فيتامين د لديه القدرة على العمل في البيئة المناعية.

علامات نقص فيتامين د عند النساء

_ تأخر التئام الجروح :

يعتبر التئام الجروح البطيء بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين د لديك منخفضة للغاية، حيث يزيد الفيتامين د من إنتاج المركبات الضرورية لتكوين جلد جديد كجزء من عملية التئام الجروح.

_ زيادة الوزن :

حسب إحدى الدراسات الموجهة لمعرفة ما إذا كانت نسبة فيتامين د في الجسم مرتبطة بزيادة الوزن أو زيادة محيط الخصر، تم التوصل إلى وجود صلة بين حالة نقص فيتامين د ودهون البطن وزيادة الوزن، على الرغم من أن هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحًا عند الرجال.

_ داء السكري :

هناك علاقة بين داء السكري ونقص فيتامين د، يعتقد الباحثون أن هذه العلاقة تتجلى في دور فيتامين د في حساسية الأنسولين ومقاومته. كما أن هناك احتمال آخر لعلاقة نقص فيتامين د بالسكري وهو ارتباطه بالالتهاب، لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 غالبا ما يعانون من التهاب مزمن بشكل أكثر حدة.

_ مرض الزهايمر والخرف :

وجدت دراسة أن النقص في فيتامين د مرتبط بخطر مضاعف للإصابة ببعض أشكال الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر. ومن بين أعراض الخرف، التراجع في التفكير والذاكرة مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

_ آلام شديدة قبل وأثناء الدورة الشهرية :

تحدث الآلام الشديدة قبل وأثناء الدورة الشهرية لدى ما يصل إلى 90%من النساء، والتي تؤثر بشكل سلبي على نوعية الحياة ، خاصة عندما تصبح الأعراض شديدة.

_ تساقط الشعر :

وربطت دراسات نقص مستويات فيتامين د بالثعلبة البقعية، وهي مرض مناعي ذاتي يتميز بفقدان الشعر الشديد.