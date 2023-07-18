عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدبولي: حوافز لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ونواب: يعزز الأمن البشري.. ويجب وضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

مدبولي: حوافز لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص
 

برلماني: الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء منذ إطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050
 

برلمانية : توفير حوافز خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتشجيع المستثمرين 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

وفي هذا الاطار ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

ونوه هلال في تصريحات لـ صدى البلد بأن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع اهتمام العالم أجمع بملف الهيدروجين الأخضر ودوره في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أعلنت عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وأستراليا والدول الناشئة مثل الهند والبرازيل عن مبادرات الهيدروجين الأخضر لأنه يعد مصدرا مهما للطاقة النظيفة.

وقال إن الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي تم إطلاقها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة مسبقا لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية عددا من المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، الأمر الذي يستدعى أن تحمل الحكومة خطة متكاملة وواضحة في هذا المجال الطموح.

وبين هلال أهمية الهيدروجين الأخضر ودوره كوسيلة مهمة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر، لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة.

 

فيما طالبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة توفير  حوافز خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لتشجيع المستثمرين للتحول نحو الأخضر مؤكدة أن الاقتصاد الأخضر يعزز الأمن البشرى، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويحمي الغلاف الجوي بصفة عامة.

ودعت النائبة، إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحملات الإعلامية للمضي قدما نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر.

مصطفى مدبولي الهيدروجين الاخضر محمد شاكر وزير الكهرباء حوافز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

البنوك إجازة الخميس والأحد المقبلين

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

نتيجة مرعبة| القادم أسوأ وأكثر تطرفا..هذا مايقوله خبراء المناخ

ترشيحاتنا

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

لن أعود لأوروبا.. رونالدو يحسم مستقبله بقرار نهائي

استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18_7_2023|فيديو

أجواء شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. والأرصاد: جميع دول البحر المتوسط متأثرة بالموجة

تفاصيل إجراءات حصول شركات الصرافة على ترخيص للتعامل فى النقد الأجنبي

أمطار وحرارة وفيضانات غير مسبوقة في آسيا.. هذا ما فعله رعب المناخ بأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ