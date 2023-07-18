كم باقي على نهاية العام الهجري؟.. 14 ساعة من الآن فاغتنموها

لاشك أن الكثير من العقلاء يبحثون الآن عن كم باقي على نهاية العام الهجري ؟، حيث يجمع شهر ذي الحجة رحاله ويستعد لوداعنا ليضعنا على عتبة عام هجري جديد، ليفوزوا بآخر نفحاته وخيراته وبركاته، فمن خلال معرفة كم باقي على نهاية العام الهجري ؟، يمكنهم استغلال كل لحظة في ما تبقى منه وهو ساععات قليلة ، بعدما حددت دار الإفتاء المصرية أمس الإثنين الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة من خلال استطلاع هلال شهر المحرم ، أن بداية العام الهجري الجديد 1445، والذي ينتظره الجميع في شغف يوم غد الأربعاء، وحيث يمكن أن ترحل أحزاننا وهمومنا مع العام الهجري المنقضي لذا يتساءلون عن كم باقي على نهاية العام الهجري .

كم باقي على نهاية العام الهجري

حددت دار الإفتاء المصرية، كم باقي على نهاية العام الهجري ؟، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعد غروب شمس أمس الإثنين أمس الإثنين هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

و قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجيع أنحاء الجمهورية.

نهاية السنة الهجرية

وقد حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد نهاية السنة الهجرية 1444، بأنها اليوم الثلاثاء 30 ذي الحجة و الموافق 18 يوليو 2023 حيث إنه المتمم لشهر ذي الحجة 1444، ومن ثم يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 هو موعد رأس السنة الهجرية 1445 وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 .

ومن المقرر أن يكون عدد أيام شهر المحرم 29 يومًا، وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو 2023 «يوم الرؤية».

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

أدعية نهاية العام الهجري

1. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

2. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

3. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

4. اللهم إنك عفو كريم تاللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

9. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

12. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.

15. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

متى إجازة رأس السنة الهجرية

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2023 ، ورغم أنه من المقرر بحسب البحوث الفليكة أن يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ، الموافق 19 يوليو 2023 هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يومًا لتكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، على أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2023 مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فمن المتوقع أن يحل الأول من محرم يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.



