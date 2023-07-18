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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"100 يوم صحة".. اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة تنفذ فعالياتها بالشرقية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، بتنظيم عدد من  الفعاليات لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية ، وذلك ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».


قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قامت اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي  بزيارة مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرة.
، جاء  ذلك بحضور وكيل الوزارة  الدكتور هشام شوقي مسعود.

كما تم الالتقاء بالجمهور والسيدات المنتفعات بالمبادرة، وتبادل الحوار معهم لمعرف مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة ، والالتقاء بفريق عمل المبادرة الرئاسية، للوقوف على طبيعة العمل داخل المركز الطبي، والعمل على توفير أي احتياجات لتحسين جودة الأداء.

وعقب ذلك تم عمل ندوة توعوية بحضور رجال الدين واعضاء مجلس الشيوخ و مجلس النواب و المجلس القومي للمرآة و عدد من المتعافين من سرطان الثدي وبعض الأطباء و التمريض و الإداريين  وتناولت المناقشات إنجازات المبادرة في الشرقية، و استعراض أعداد الكشف ، و طرق التحفيز و تحسين الخدمة.

كما تم الاستماع الي قصص النجاح لثلاثة ناجيات من سرطان الثدي وتم تقديم درع المبادرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،  والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تقديرا لجهودهما فى دعم صحة المرأة.


و استكمالا لمحاور المبادرة، و نظرا لأهمية التدريب للكوادر البشرية، تم تنسيق محاضرات ورش عمل علي مدار اليوم في مستشفى الأحرار بالزقازيق ، وقد شملت  التدريب على الكشف الآكلينيكي لاطباء الفحص الأولي ، وورشة أخرى لكتابة تقارير الرنين المغناطيسي على الثدي ، أما محاضرات الجراحة فشملت أحدث طرق جراحة الثدي التحفظية، ومناقشة الحالات المستعصية في ورشة عمل خاصة بالباثولوجي.

 

وتم عمل لجنة متعددة التخصصات تضم لفيف من أساتذة الأورام بالمستشفيات الجامعية و استشاريين أورام و أشعة و باثولوجي و جراحة أورام من مختلف مراكز الأورام في وزارة الصحة، لتقييم حالات أورام الثدي.

كما قدم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الشكر للفرق الطبية بالمبادرة، علي جهودهم المخلصة المبذولة، وحرصهم علي تحقيق المستهدف بنسبة اقتربت من ١٠٠%، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تعد من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في معدلات العمل المحققة لفحص السيدات ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

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