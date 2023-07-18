بطولة محمود ياسين وفريد شوقى.. شهيرة تطالب بعرض مسرحية "بداية ونهاية"

طالبت الفنانة شهيرة بعرض مسرحية “بداية ونهاية” بطولة الفنان محمود ياسين والفنان فريد شوقى .

وكتبت عبر حسابها بفيسبوك:" #نداء #الشركه_المتحده_للخدمات_الأعلاميه ⚘️ او لمن هو مسئول عن تنسيق عرض الأعمال الفنيه سواء مسلسلات او مسرحيات⚘️ ياناس ياهووو ⚘️ فيه والله عمل مسرحي كبير بدل مالقنوات عمال تعيد وتزيد في مسرحيات الناس حفظتها بالكلمه".

وأضافت :"العمل ده مش عادي مش بس عشان رائعه نجيب محفوظ فقط⚘️ ولكنه كان يضم لأكبر نجوم مصر وتجمع غير مسبوق لماذا ؟ لأنه كان في حب مصر⚘️ ولسداد ديون مصر في هذه الفتره ⚘️ وهؤلاء النجوم هم فريد شوقي⚘️ محمود ياسين⚘️ حسين فهمي⚘️ يسرا⚘️ فاروق الفيشاوي⚘️ ممدوح عبد العليم⚘️ ابو بكر عزت ⚘️ كريمه مختار ⚘️ و شهيره ⚘️ وغيرهم كثيرين من المبدعين⚘️ كل هؤلاء متبرعين ".

وتابعت:" ألا يستحقوا أن يخلد لهم هذه الوقفه الوطنيه بعرض هذا العمل العبقري لنجيب محفوظ وهو (بدايه ونهايه ) ألا يستحق أن يري الجمهور هذا العمل الذي تذكرته عندما شاهدت فيلم بدايه ونهايه اول أمس وقلت مش من الظلم أن هؤلاء النجوم يحبس لهم هذا العمل المسرحي بكل هؤلاء النجوم⚘️ الذين في هذا الوقت تركوا أشغالهم وأرتباطتهم في حب بلدهم ⚘️ ألا يستحقوا أن يؤرخ لهم هذا العمل في تاريخهم ?!!هل من مجيب".