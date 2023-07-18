عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة محمود ياسين وفريد شوقى.. شهيرة تطالب بعرض مسرحية "بداية ونهاية"

صدى البلد

طالبت الفنانة شهيرة بعرض مسرحية “بداية ونهاية” بطولة الفنان محمود ياسين والفنان فريد شوقى .

وكتبت عبر حسابها بفيسبوك:" #نداء #الشركه_المتحده_للخدمات_الأعلاميه    ⚘️  او لمن  هو مسئول عن تنسيق عرض الأعمال الفنيه سواء مسلسلات او مسرحيات⚘️   ياناس ياهووو ⚘️   فيه والله عمل مسرحي كبير   بدل مالقنوات عمال تعيد وتزيد في مسرحيات الناس حفظتها بالكلمه".

وأضافت :"العمل ده  مش عادي  مش بس عشان رائعه نجيب محفوظ فقط⚘️ ولكنه كان يضم لأكبر نجوم مصر وتجمع غير مسبوق  لماذا ؟  لأنه كان في حب  مصر⚘️ ولسداد ديون مصر في هذه الفتره ⚘️ وهؤلاء النجوم هم   فريد شوقي⚘️ محمود ياسين⚘️ حسين فهمي⚘️ يسرا⚘️ فاروق  الفيشاوي⚘️ ممدوح عبد العليم⚘️  ابو بكر عزت ⚘️  كريمه مختار ⚘️   و شهيره ⚘️  وغيرهم كثيرين من المبدعين⚘️ كل هؤلاء متبرعين ".

وتابعت:"  ألا يستحقوا   أن يخلد لهم هذه الوقفه الوطنيه بعرض هذا العمل العبقري لنجيب محفوظ وهو (بدايه ونهايه ) ألا يستحق أن يري الجمهور  هذا العمل  الذي تذكرته عندما  شاهدت فيلم بدايه ونهايه اول أمس وقلت مش من الظلم أن هؤلاء النجوم يحبس  لهم هذا العمل المسرحي بكل هؤلاء النجوم⚘️ الذين في هذا الوقت تركوا أشغالهم وأرتباطتهم  في حب بلدهم ⚘️  ألا يستحقوا  أن يؤرخ لهم هذا العمل  في تاريخهم ?!!هل من مجيب".

 

 

الفنان محمود ياسين الفنان فريد شوقي الفنانة شهيرة بداية ونهاية نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

دعاء آخر يوم في العام الهجري 1444 .. يغفر كل ذنوبك الماضية

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ