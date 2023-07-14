عمر محمد رياض: جدتي شهيرة اكتشفت موهبتي وأكبر الداعمين لي

تحدث الفنان الشاب عمر محمد رياض، عن اتجاهه للكتابة، ومشاركته في مسلسل نصيبي وقسمتك، بجانب الحديث عن جدته الفنانة شهيرة، والتي أوضح أنها أكبر الداعمين له.

وقال عمر محمد رياض، خلال حواره مع الإعلامية نورهان عبد الفتاح، في برنامجها "زووم ونص" عبر شاشة قناة هي: أنا من وأنا صغير بحب الكتابة جدًا ولكن الموضوع متطورش معايا لغاية ما في يوم قررت إني أروح أتعلم في ورشة أستاذ أحمد مراد، والورشة دي فادتني جدًا وخلتني في حتة تانية.

وتابع: أنا شخصيتي لما بحب حاجة بدرسها، لأن موهبة من غير دراسة بتتعطل كتير ومبتكونش ماشي في الطريق الصحيح، وبعد كده بدأت أدخل في حاجات أكتر وكتبت فيلم حجر إيجابي، وكمان حاولت أستفيد من أستاذ عمرو محمود ياسين خالي عنده خبرة كبيرة في المجال، وقرأت كتير واتفرجت على أفلام كتير بعين كاتب مش مشاهد.

وأضاف: أنا شايف إني اتجهت للموضوع متأخر شوية، لأني لو كنت دخلت بدري شوية كان هيبقى أفضل كتير، ودي نصيحة لأي حد لو أنت شايف في نفسك أي موهبة حتى لو صغيرة تاني يوم أبدأ على طول، وشغلك كتير وسعيك أكيد هيوصلك.

أما عن مشاركته في حكاية أوضة وصالة في مسلسل نصيبي وقسمتك، فعلق عمر محمد رياض، قائلًا: أنا كنت متفاجئ من ردود الأفعال، وفكرة الوسطة أنها تستفز حد علشان المؤلف عمرو محمود ياسين خالي، أو أشتغل مع حد من العائلة، أنا ممكن أتفهم ده جدًا، ولكن الحكم للممثل هل بيعرف يمثل ولا لأ وهل أقنع المشاهد ولا لأ.

واستكمل: أنا كنت محظوظ إني كنت في مشروع ناجح زي نصيبي وقسمتك، والجمهور كان كل رأيه عن عمر، ومن أحلى التعليقات من الناس أنهم قالوا إني مش أول مرة أمثل، وأتمنى أفضل عند حسن الظن، لأنها مسئولية كبيرة جدًا.

وأكد عمر محمد رياض، أن جدته الفنانة شهيرة هي أكبر داعم له، على خوض مشواره الفني، قائلًا: جدتي أكتر حد شجعني على الموضوع من الأول ومن زمان كانت شايفة فيا حاجة من قبل ما أنا أشوفها في نفسي، وقالتلي عايزاك تقدم في مركز الإبداع الفني مع الأستاذ خالد جلال، وروحت قدمت والحمد لله اتقبلت، وهي قالتلي على الطريق من بدري وادتني نصائح وثقة في نفسي، وأن الممثل بيحتاج ثقة كبيرة ودي أهم حاجة.