بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

كشف الفنان محمد رياض عن ما إذا كان تعرض الى أذى من قبل الجن بعد تقديمه مسلسل المداح أسطورة العشق مثلما حدث مع الفنانة لوسى التى تعرضت إلى هذا الأمر بعد تقديمها شخصية هند بنت الأحمر.

وقال محمد رياض فى ندوة صدى البلد: اننى لم أتعرض إلى أى أذى وربما ما تعرضت له لوسى أمر عارض ولا يعنى أن كلامها غير صحيح وإنما عن نفسى لم أصب بأى مكروه بعد تقديمى شخصية الجن هايم.

وأضاف محمد رياض : إننى اؤمن بأن طالما انت قريب من الله لا يمكن أن يؤذيك أحد.

محمد رياض

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان محمد رياض، برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر لعام 2023.

وأعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بإسناد مهام تنظيم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، مضيفا أن هذا التكليف يُمثل له علامة مضيئة في مسيرته الفنية خاصة وإنه أحد أبناء المسرح المصري، وتتلمذ على يد أساتذته الكبار.

وأكد رياض أن المسرح يعد واجهة براقة للفنون ، ويمثل جزء من الريادة المصرية وقوتها الناعمة، مبديًا تطلعه، لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان تليق بمكانة المسرح المصري وعراقته، وترضي طموحات جمهوره.

مهرجان القومى للمسرح

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.